العراق يعمل على رفع قدرته التصديرية النفطية من الموانئ الجنوبية إلى 6 مليون برميل يوميا

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، أنها تعمل على رفع الطاقة التصديرية لمنظومة الصادرات من الموانئ الجنوبية إلى 6 مليون برميل نفط يوميا بدلا من 3.5 مليون، وذلك بعد عام 2023.

بغداد - سبوتنيك. ونقلت وزارة النفط العراقية في بيان عن وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، كريم حطاب، خلال زيارته وتفقده مستودعات الفاو النفطي قوله إن الزيارة تأتي ضمن متابعة مشاريع تطوير مستودع الفاو النفطي والتي تهدف إلى تعزيز وإدامة الصادرات النفطية من الموانئ الجنوبية من خلال تنفيذ مشاريع عملاقة بينها إنشاء 24 صهريج تخزين، بهدف رفع الطاقة التصديرية للمنظومة الحالية من 3.5 مليون برميل إلى 6 مليون برميل يوميا بعد عام 2023.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة التفريق بين الطاقة التصديرية المتاحة للمنظومة التصديرية والتصدير الفعلي الذي تحدده الوزارة وفق متطلبات الحاجة الفعلية مستقبلا.

كما لفت حطاب، وفقا للبيان، إلى أن خطط الوزارة تهدف أيضا إلى تنفيذ مشروع الأنبوب البحري من مستودع الفاو إلى موانئ الصادرات النفطية، فضلاً عن مشاريع تطوير المنافذ التصديرية.

من جهته قال مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة ، وفقا للبيان، إن أهمية هذه المشاريع تكمن في تعزيز الصادرات النفطية من الحقول النفطية الجنوبية وتحقيق انسيابية عالية، وبما يواكب الزيادة المخطط لها مستقبلا.

وأعلنت وزارة النفط العراقية، الأحد الماضي، تصدير أكثر من 81 مليون برميل خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وجاء في الإحصائية التي نشرتها الوزارة أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 78 مليونا و190 ألف و444 برميل، بإيرادات بلغت 3 مليار و282 مليونا و 394 ألف دولار.