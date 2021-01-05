بشرط... الجزائر تتوقع استقرار أسعار النفط  فوق 50 دولارا للبرميل

توقعت الجزائر، استقرار أسعار النفط فوق مستوى الـ50 دولارا للبرميل، خلال النصف الأول من 2021.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الطاقة عبد المجيد عطار، نقلتها وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "النهار".

وكان عطار يتحدث قبيل مشاركته أمس الإثنين، عبر تقنية الفيديو في اجتماع اللجنة الوزارية الـ13 لتحالف أوبك+، لبحث خطة خفض الإنتاج، في فبراير/شباط المقبل.

وقال الوزير الجزائري إن "أسعار النفط قد تصل فوق مستوى 50 دولارا على الأقل خلال الأشهر الـ6 الأولى من 2021".

وربط عطار تحقيق ذلك بشرط اتخاذ تحالف أوبك+ القرارات الصحيحة للحفاظ على السوق النفطية.

ولفت إلى أن أوبك+ اتخذ العديد من القرارات للحفاظ على الأسعار "ما أوجد استقرارا في الأسعار، حيث يسجل برنت 52 دولارا، والنفط الخام الجزائري (الخام الصحراوي) تجاوز 50 دولارا".

ورأى أنه يستحسن وفق البيانات الحالية، عدم زيادة الإنتاج، خلال شهر فبراير/شباط، حتّى لا يؤثر ذلك في الأسواق.

وشدد عطار على أن "تقييم نتائج القرارات المتخذة مهم لجميع دول التحالف، مضيفا "في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، أُقرت زيادة الإنتاج بمقدار مليوني برميل لعام 2021، و500 ألف برميل، خلال الشهر الجاري".

يشار إلى أن الجزائر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تنتج نحو 1.2 مليون برميل يوميا من الخام.