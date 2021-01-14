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    علم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020

    منها واحد في تل أبيب... مكتب أبو ظبي للاستثمار يفتتح 8 فروع عالمية

    © REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
    اقتصاد
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    جاء في بيان صادر عن مكتب أبو ظبي للاستثمار أن المكتب قد قام بافتتاح 8 مكاتب تمثيلية له في عدة مدن عالمية .

    ووفقا لموقع "مباشر" فإن المكاتب قد تم افتتاحها في كل من تل أبيب، ونيويورك، وسان فرانسيسكو، وفرانكفورت، ولندن، وباريس، وبكين، وسيوول.

    بورصة
    © AFP 2020 / Wang Zhao
    تونس وجهاز أبوظبي للاستثمار يبيعان حصتهما في "بنك تونس والإمارات"

    وقد أكد البيان أن هذه الافتتاحات قد تمت بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بالعاصمة الإماراتية.

    وبحسب جريدة "الخليج" فقد أكد طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار أن شبكة المكاتب الدولية ستعمل كبوابة للوصول لفرص استثمارية أكبر، وستمكننا من الوصول إلى الشركات من جميع الأحجام في مختلف أنحاء العالم، ÷مشيرا إلى أن فرق العمل العالمية لدى مكتب ابو ظبي للاستثمارات ستعمل بمثابة نافذة مثالية على أبوظبي، نظراً لما تتمتع به من معارف وقدرات محلية واسعة تضمن حصول المستثمرين على الدعم الشامل الذي يمكّنهم من تطوير وتنمية أعمالهم في الإمارة.

    وفي تصريحات صحفية قال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن بلاده تعمل على تأسيس علاقات اقتصادية استراتيجية مع شركائنا الدوليين، وذلك من خلال تعزيز فرص الاستثمار المشترك، ودعم المبتكرين والشركات العالمية، بهدف متابعة التطورات التكنولوجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة.

    وأوضح أن افتتاح مكتب أبوظبي للاستثمار ثمانية مكاتب إقليمية حول العالم يعكس التزام الإمارة بإطلاق المزيد من الفرص الاستثمارية بالتعاون مع الشركاء الدوليين الرئيسيين، حيث ستعمل المكاتب التمثيلية كحلقة وصل بين الأسواق الدولية الرئيسية والفرص الاستثمارية الواعدة في الفئات الاقتصادية التي تتمتع بإمكانيات نمو قوية لدينا، مؤكدا أن هذا الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام فرص جديدة للتعاون بين شركات القطاع الخاص في أبوظبي ونظرائهم على المستوى الدولي».

    وأشار إلى أن هذه المكاتب ستركز على تسهيل التواصل بين الشركات في أسواقها الدولية وإمارة أبوظبي، بما يسهم في تعريف المستثمرين الدوليين بمزايا عديدة لتأسيس الأعمال وتوسعتها في الإمارة.

    يشار إلى أن توسع مكتب أبوظبي للاستثمار على الصعيد الدولي يأتي استكمالا لـ "برنامج الابتكار" الجديد الذي يقدم دعماً بقيمة ملياري درهم (545 مليون دولار) من خلال توفير حزم دعم مالية وغير مالية للشركات المبتكرة في قطاعات أخرى تتمتع بمقومات نمو عالية، ضمن آلية دعم تركز بشكل أكبر على المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

    جدير بالذكر أن مكتب أبوظبي للاستثمار كان قد كشف خلال الشهر الجاري عن إبرامه لشراكات منفصلة مع كل من "مايكروسوفت" و"بلاج آند بلاي" لتنفيذ مجموعة من المبادرات التي تزود مؤسسي الشركات الجديدة ورواد الأعمال بالأدوات والموارد الضرورية لتوسعة نطاق أعمالهم.

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    الكلمات الدلالية:
    تل أبيب, اقتصاد, استثمار, أبوظبي
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