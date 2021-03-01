في خطوة مفاجئة... "أسترازينيكا" تبيع شركة نجحت في تطوير لقاح كورونا مبكرا

باعت شركة الأدوية البريطانية السويدية "أسترازينيكا" حصتها في شركة "مودرنا" الأمريكية مقابل 1.2 مليار دولار تقريبا، بعد أن ارتفعت قيمة الأخيرة بشكل كبير، في أعقاب اختراقها السوق العالمي للقاحات كورونا.

وفقا لهذه الصفقة، تكون "أسترازينيكا" تخلصت من حصتها البالغة 7.7% في "مودرنا"، والتي جعلتها، سابقا، أكبر مستثمر في الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، بحسب تقرير لصحيفة "التايمز".

ومع ذلك، قالت الصحيفة إن الصفقة ستسمح لشركة "أسترازينيكا" بتحسين وضعها المالي، في ظل خطط عملاق الصناعات الدوائية للاستحواذ على شركة "ألكسيون" الأمريكية مقابل 39 مليار دولار.

ارتفعت أسهم شركة "مودرنا" بقوة، في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعدما أعلنت الشركة أن فعالية لقاحها بلغت 94.5 في المئة، لتكون بذلك بين أوائل اللقاحات التي يتم تسجيلها وبدء استخدامها في العالم- حتى أن ذلك حدث قبل اعتماد لقاح "أسترازينيكا/ أكسفورد".

واستمرت الديناميكيات الإيجابية الداعمة لارتفاع قيمة أسهم الشركة، عندما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في ديسمبر/ كانون الأول على الاستخدام الطارئ للقاح "مودرنا" المضاد لمرض "كوفيد 19". وأعقبت ذلك موافقة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

في 11 فبراير/ شباط، قالت "مودرنا" إنها ستسلم 200 مليون جرعة من لقاحها إلى الولايات المتحدة بحلول مايو/ أيار عام 2021، مضيفة أن الشركة وقعت اتفاقيات مع دول مختلفة بشأن توريد أكثر من 641 مليون جرعة.