روسيا وباكستان توقعان اتفاقية لبناء خط أنابيب الغاز "التيار الباكستاني"

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا وباكستان وقعتا اتفاقية لبناء خط أنابيب الغاز التيار الباكستاني، وأن العمل في المشروع سيبدأ قريبا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "تم التوقيع على بروتوكول خاص لتعديل الاتفاقية الحكومية الدولية المؤرخة في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 بشأن بناء خط أنابيب الغاز الباكستاني "شمال- جنوب من كراتشي إلى لاهو سابقا"، من قبل وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف والسفير الباكستاني لدى روسيا، شافقات علي خان".

وأضاف البيان: "سيسمح التوقيع لشركاتنا بالبدء في التنفيذ العملي للمشروع في المستقبل القريب، وبالتالي مساعدة الجانب الباكستاني على تعزيز أمن الطاقة الخاص به وزيادة استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة صديق للبيئة".

وتوصلت روسيا وباكستان عام 2015 إلى اتفاق بشأن بناء خط أنابيب لنقل الغاز إلى باكستان وبتكلفة تقدر بـ 2.5 مليار دولار.

هذا ويتلخص الهدف من هذا المشروع "شمال - جنوب" بربط خط أنابيب غاز بطول 1100 كيلومتر وبطاقة إنتاجية تصل إلى 12.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، مع محطات استقبال الغاز المسال الواقعة في ميناء كراتشي في جنوب باكستان مع مدينة لاهور في شمال البلاد.