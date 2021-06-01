قبيل اجتماع "أوبك+".. برنت يرتفع قرب 70 دولارا للبرميل مدفوعا بتوقعات الطلب

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماع لتحالف "أوبك+" وبدعم من آمال بنمو الطلب على الوقود في الشهور المقبلة مع بدء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم أغسطس/آب 56 سنتا، أو 0.9 بالمئة إلى 69.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.01 دولار، أو 1.5 بالمئة إلى 67.33 دولار للبرميل.

وذكر مصدر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن المنظمة وحلفاءها، وهو تجمع يعرف باسم أوبك+، سيلتزمون عن الأرجح بالوتيرة الحالية لخفض القيود على الإنتاج تدريجيا في اجتماع اليوم الثلاثاء، بينما يوازن المنتجون بين توقعات بحدوث انتعاش في الطلب وزيادة محتملة في الإمدادات الإيرانية، وفقا لرويترز.

هذا وخفضت "أوبك +" إنتاجها بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا منذ أيار/مايو 2020 بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد. ومع تعافي الوضع، تم تعديل القيود، وبلغت 6.9 مليون برميل يوميا في نيسان/أبريل.

وقرر تجمع أوبك+ في أبريل/نيسان الماضي زيادة الإنتاج بواقع 2.1 مليون برميل يوميا من مايو/أيار إلى يوليو/تموز، توقعا لزيادة الطلب العالمي على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقال محللون من آي.إن.جي إيكونوميكس في مذكرة بحثية اليوم، "نعتقد بأن السوق ستتمكن من استيعاب المعروض الإضافي، لذلك نتوقع أن يؤكد التجمع (أوبك+) على أنه سيزيد الإنتاج مثلما هو مقرر خلال الشهرين المقبلين".