أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2018

سجلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، أعلى مستوى لها منذ أواخر 2018، حيث تجاوز برنت 76 دولارا للبرميل.

وبحسب "رويترز"، فإن هذا الارتفاع تحقق بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة في ظل تنامي نشاط السفر.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 7.6 مليون برميل، الأسبوع الماضي، إلى 459.1 مليون برميل، وهو نزول أكبر كثيرا مقارنة مع توقعات محللين لانخفاض 3.9 مليون برميل.

وهبط مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما 1.8 مليون برميل ليسجل أدنى مستوى منذ مارس/ آذار 2020. كما زاد الطلب على البنزين في الأسبوع الماضي.

وقال فيل فلين، كبير المحللين في برايس فيوتشرز غروب في شيكاغو: "يعود الناس إلى سياراتهم مرة أخرى، وهذا يظهر في الأرقام بشكل كبير. سيبقي هذا على الضغط الصعودي على الأسعار".

وصعد خام برنت 38 سنتا أو ما يعادل 0.5 في المئة إلى 75.19 دولار عند التسوية. وكان أعلى مستوى بلغه خلال الجلسة بعد صدور بيانات الإدارة هو 76.02 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 بالمئة ليبلغ سعر التسوية 73.08 دولار للبرميل بعد أن لامس 74.25 دولار للبرميل، وهو أيضا أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

كما دعم تراجع الدولار الأمريكي سعر النفط الخام، مما جعله أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفع سعر برنت أكثر من 45 في المئة منذ بداية العام بدعم من تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومع تنامي الطلب بفضل تخفيف قيود الحد من انتشار فيروس كورونا. ويتحدث بعض المسؤولين التنفيذيين في القطاع عن عودة الخام إلى سعر 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014.

وستجتمع أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في أول يوليو/ تموز. وقال مصدران في أوبك+، أمس الثلاثاء، إن المجموعة تبحث تخفيفا أكبر لخفض الإنتاج القياسي المطبق منذ العام الماضي اعتبارا من أغسطس/ آب، لكن لم يُتخذ قرار بشأن الأحجام المحددة.