بلغاريا تعلن تمسكها باعتماد عملة اليورو في بداية 2014

أعلن مسؤولون في الحكومة والبنك المركزي البلغاري، أن البلد الأوروبي ملتزم بهدفه اعتماد عملة اليورو بداية من 1 يناير 2014.

ونقلت "رويترز" عن المسؤولين أن بلغاريا تخطط لاستخدام عملية الدفع باليورو دون أي فترة انتقالية بمجرد انضمامها إلى منطقة اليورو.

وتم قبول بلغاريا وهي واحدة من أفقر دول الاتحاد الأوروبي مع كرواتيا في آلية أسعار الصرف (إي.آر.إم-2) وهي مرحلة إلزامية للانضمام إلى اليورو، في يوليو/ تموز الماضي.

ووفقا لمسودة خطة وطنية لدخول بلغاريا منطقة اليورو تمت الموافقة عليها يوم الأربعاء، فإن البلغاريين سيصبحون قادرين على الدفع أيضا بالعملة الوطنية لمدة شهر بعد تبني العملة الموحدة.

واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه الدول عند الانضمام إلى اليورو هي أنها لا تصبح قادرة على استخدام أسعار الصرف كوسادة للتخفيف من أي صدمة اقتصادية ولكن بلغاريا، تربط عملتها الليفية باليورو وتخطط لاعتماد العملة الموحدة في سعرها الثابت الحالي.

وقال البنك المركزي ووزارة المالية في بيان مشترك، إن الانضمام لليورو مخطط دون فترة انتقالية، وسوف يتزامن تاريخ اعتماد اليورو مع طرحه كوحدة دفع رسمية.