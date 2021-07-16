تسجيل
17:15 GMT16 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يعلن عن مدينة خالية من الكربون تسمى ذا لاين، سيتم بناؤها في نيوم شمال غرب المملكة العربية السعودية، 10 يناير/ كانون الثاني 2021

    توجه اقتصادي أوروبي... هل تصبح السعودية سوقا رائدا في جذب الاستثمارات الأجنبية؟

    © REUTERS / BANDER ALGALOUD/COURTESY OF SAUD
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0b/1047757638_0:0:3307:1859_1200x675_80_0_0_af607e37edbc5ed218b0f48d6c9a30d7.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202107161049591599-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%82%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%9F/

    في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة التي أتاحتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، كشف الاتحاد الأوروبي أن هناك توجها لدى دول أوروبا نحو السعودية، لتنفيذ مشاريع تنموية واقتصادية مشتركة.

    وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية، باتريك سيمونيه، إن نحو 500 شركة تستثمر في السعودية في قطاعات مختلفة من النشاطات التجارية، كما يعمل نحو 20 ألف مواطن أوروبي في المملكة.

    2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد
    © AP Photo / Oman TV
    أهداف سياسية واقتصادية لزيارة سلطان عمان للسعودية...خبراء يكشفون أهمها

    وأكد مراقبون أن المملكة العربية السعودية باتت محط أنظار العالم، في ظل النهضة الاقتصادية التي حققتها مؤخرا، وأنها باتت بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية لا سيما الأوروبية.

    توجه أوروبي

    وأضاف سيمونيه، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في الرياض، أن هناك توجها للاتحاد الأوروبي نحو السعودية لتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية مشتركة، وأن تنفيذ هذه المشاريع يأتي من خلال رؤية 2030 ومبادرتها للشرق الأوسط الأخضر والاتفاق الأخضر المطروح على مستوى الدول الأعضاء في الاتحاد.

    وأكد السفير الأوروبي أن هناك حزما من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية التي يتبناها الطرفان من خلال الزيارات المتبادلة التي تمت بين الوزراء المسؤولين في الطرفين خلال الفترة الأخيرة، بحسب "العربية".

    وأشار إلى أنهم يبحثون عن شراكة استراتيجية يتم خلالها تبادل الأدوار بين الرياض والاتحاد الأوروبي، لا سيما أن لدى المملكة إمكانات اقتصادية كبيرة، وقد قادت قمة مجموعة العشرين بجدارة العام الماضي.

    وأضاف السفير الأوروبي أن السعودية برهنت أنها من الدول التي يكون لها دور كبير في العالم من خلال المشاركة والمساهمة في جدول أعمال التعاون الدولي خاصة في مشاريع التحول الرقمي الذي يحتاج إلى الشفافية.

    علاوة على دخولها أيضا في طرح حلول لإصلاح منظمتي التجارة العالمية والصحة العالمية ومبادرة التغير المناخي، كما يمكنها أن تساعد في مبادرة تصنيع اللقاحات للدول الفقيرة خاصة برنامج تزويد اللقاحات إلى القارة الإفريقية، بحسب "السفير".

    وقال، إن هذه المشاريع تتمثل في برامج التحول الرقمي والطاقة والتحول إلى الجيل الخامس في ظل وجود أكبر شركتين تعملان في مجال قطاع الاتصالات هما؛ "نوكيا" و"إريكسون"، ومشغلين آخرين في هذا القطاع، والتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.

    أهداف أوروبية سياسية واقتصادية

    بدوره اعتبر المحلل السياسي المقيم في فرنسا، مصطفى الطوسة، أن اتجاه دول الاتحاد الأوروبي للاستثمار في المملكة العربية السعودية، يأتي في ظل رغبة هذه الدول في استغلال إرادة الانفتاح السعودية على شركاء دوليين جدد غير أمريكا، من أجل فرض تواجد أوروبا في السوق السعودي والخليجي.

    شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول)، في الرياض، السعودية 11 ديسمبر 2019
    © REUTERS / STRINGER
    "أوبك" تتوقع بلوغ الطلب العالمي على النفط مستويات ما قبل الجائحة في 2022

    وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، نادت القيادات الأوروبية الفرنسية والألمانية كثيرا بضرورة أن يكون هناك موطئ قدم لدول أوروبا بشكل أكبر وأكثر زخما في السوق الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص، حيث كان ينظر للمملكة دائما على أنها تحت النفوذ الحصري الأمريكي.

    ويرى الطوسة أن الإدارة الأوروبية لديها قناعة بأن النظام السعودي الجديد بزعامة محمد بن سلمان يريد أن ينفتح على شركاء جدد، وأن لا يكون لدولته تبعية حصرية للولايات المتحدة الأمريكية لأسباب سياسية واستراتيجية.

    وأوضح أن دول الاتحاد تريد أن تستغل هذه النافذة لتعود بقوة وبزخم للسوق السعودي، حيث تحمل هذه الاستثمارات طابعا تنمويا، لكن يهدف إلى الربح من الجانب الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي.

    وأشار إلى أن هناك منافسة قوية بين الشركات الأمريكية العملاقة والصينية والأوروبية للحصول على جزء من كعكة السوق الخليجي والسعودي، وهذه الاستثمارات الأوروبية تهدف في الأساس إلى تقليص الفارق الكبير بين التواجد الأمريكي في المنطقة والياباني والصيني، لصالح الشركات الأوروبية.

    مقومات اقتصادية

    في السياق ذاته اعتبر ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والمصرفي والاقتصادي السعودي، أن التوجه الأوروبي نحو المملكة العربية السعودية ليس جديدا، فهناك علاقات تجارية واقتصادية ومالية بين المملكة ودول أوروبا منذ القدم.

    وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، أصحبت المملكة العربية السعودية وجهة العالم للاستثمار على أراضيها، وضمن رؤية 2030، وذلك نظرا لسرعة الإصلاحات الاقتصادية والمالية وانضمام المملكة لمجموعة العمل المالي، ومحاربة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي ما عزز من عمليات التبادل التجاري والمالي.

    وتابع: "كما أن موقع المملكة العربية السعودية بين القارات الثلاث وخطة النقل الاستراتيجية تدعم المملكة في الوقت الحالي لتكون محط أنظار العالم، وأيضا سماح المملكة للشركات العالمية بفتح مقار إقليمية لها على أراضيها دعم هذه الرؤية".

    الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
    © AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
    فيتش تعدل النظرة المستقبلية للسعودية إلى "مستقرة"

    ويرى الصويغ أن المملكة تستير بخطى ثابتة نحو تنفيذ مشاريع ريادية ومبادرات للشرق الأوسط الأخضر، كما أن هناك حزما من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية المتبادلة ما بين المملكة والدول الأوروبية.

    وأشار إلى دور المملكة في التصدي الفعال لأزمة كورونا الصحية، وأن العالم يتطلع للاستفادة من تجربتها في هذا المجال، بالإضافة إلى أن المملكة تدعم على مستوى العالم مبادرة التغير المناخي، ودورها الفعال في التحول الرقمي والطاقة والتحول إلى الجيل الخامس في قطاع الاتصالات.

    وأوضح الخبير الاقتصادي السعودي أن المملكة أكبر شريك تجاري للدول الأوروبية، وما ذكره السفير الأوروبي ما هو إلا جزء من تطلعات أوروبا والعالم للاستثمار في المملكة العربية السعودية، والتي تتميز بسرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها من قبل الحكومة، بأيدي وطنية، أثبتوا كفاءتهم وجودتهم لتحقيق رؤية المملكة 2030.

    وقال سفير الاتحاد الأوروبي في المملكة العربية السعودية، إن تنفيذ هذه المشاريع يأتي في ظل كون الاتحاد الأوروبي يعد ثاني شريك تجاري للسعودية بعد الصين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري 40 مليار يورو، كما يحتل المركز الأول في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية.

    وكشف أن هناك 20 سفارة أوروبية معتمدة في السعودية تعمل وفق خطط محددة لدعم برامج رؤية 2030.

    انظر أيضا:

    فيتش تعدل النظرة المستقبلية للسعودية إلى "مستقرة"
    حلول أمام السعودية لتنظيم كأس العالم 2030
    لبنان بين الشروط السعودية والمبادرة الفرنسية... ما المخرج من الأزمة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الهند
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    من سيحصل على تأشيرة ملاذ الحلفاء إلى أمريكا؟
    من سيحصل على تأشيرة "ملاذ الحلفاء" إلى أمريكا؟
    مقارنة بين الأسطولين المصري والبريطاني
    مقارنة بين الأسطولين المصري والبريطاني
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك