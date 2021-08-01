الكويت تعتزم إنشاء أول مدينة لخدمة مصنعي السيارات الكهربائية في المنطقة

قالت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الأحد إنها تخطط لإنشاء أول مدينة لخدمة مصنعي السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط.

ونقل بيان صحفي صادر من المؤسسة عن المدير العام الشيخ يوسف العبدالله الصباح قوله إن طرح المشروع للتصميم والإنشاء سيكون خلال السنة المالية الحالية 2021 – 2022.

ولم يوضح البيان في أي موقع بالكويت سيتم بناء المدينة التي سيطلق عليها مدينة السيارات الكهربائية. وفقا لـ "رويترز".

وقال المدير العام إن "مؤسسة الموانئ الكويتية قادرة على تقديم كافة الخدمات المينائية واللوجستية المناسبة لكبرى الشركات حول العالم من مصنعي السيارات الكهربائية".

#مؤسسة_الموانئ_الكويتية ..

إنشاء أول مدينة في الشرق الأوسط لخدمة مصنعي السيارات الكهربائية في دولة #الكويت EV City . pic.twitter.com/M3p8cxTOcz — مؤسسة الموانئ الكويتية KPA (@KuwaitPorts) August 1, 2021

وأشار إلى أن الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية تعمل بمنظومة تجارية مختلفة في البيع المباشر من خلال منصاتها الالكترونية، دون الاعتماد علي وكيل أو موزع محلي.

وأوضح أن المقترح يتوافق مع تطوير مؤسسة الموانئ لخطتها الاستراتيجية للسنوات القادمة إقليميا وعالميا وانسجاما مع رؤية الكويت 2035 وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.