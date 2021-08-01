يوتيوبر شهير يدفع حياته ثمنا لفيديو ويوثق مشهد الرحيل قبل وفاته... فيديو

دفع يوتيوبر شهير حياته ثمنا لمشهد فيديو أثناء محاولة تصوير قام بها على منحدر جبلي شاهق الارتفاع في جبال الألب.

سقط اليوتيوبر الدنماركي الشهير ألبرت ديرلوند (22 عاما) من أعلى منحدر صخري مرتفع وفقد حياته عند محاولة تصوير مقطع فيديو لنشره في قناته على "يوتيوب".

ولقي الشاب حتفه بعد سقوطه من ارتفاع 656 قدما (أكثر من 199 مترا) خلال تصوير مقطع لقناته في منطقة فال غاردينا على جبال الألب.

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وبحسب موقع "إنسايدر"، فقد أرسلت السلطات الإيطالية مروحية لإنقاذ الشاب لكنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.

وأكدت أسرة الشاب وفاته بعد أن طالبت بالخصوصية، وقالت أمه في تصريحات لمحطة الأخبار الدنماركية "TV2": "نحن في حزن كبير، لكني أود أن يعرف جمهوره (متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي) بوفاته".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Albert Dyrlund (Soap) (@albertdyrlund)

وكان الشاب قد لعب دور البطولة في فلم كوميدي حمل اسم "Team Albert" في عام 2018 جسد فيه شخصية طالب يحاول أن يصبح نجم "يوتيوب" بيوم واحد فقط.

ويظهر على قناة الشاب مشهد غريب سجله قبل أشهر يظهر فيه وكأنه ساقط من مكان مرتفع أو ميت على الأرض حيث يركض محبوه من حوله بخوف، وشارك المشهد مع بعض الكلمات التي وجهها لمتابعيه.

وبدأ الشاب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2016، بنشر مقاطع فيديو كوميدية وحصد أكثر من 170 ألف مشترك على قناته في "يوتيوب" وحوالي 233 ألف متابع في "إنستغرام".