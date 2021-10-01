السلفادور تستغل البراكين لإنتاج عملات بيتكوين

بدأت دولة السلفادور، اليوم الجمعة، تعدين بيتكوين باستخدام الطاقة المستمدة من البراكين، حيث عدنت ما يقل عن 0.001 من العملة المشفرة، أو ما قيمته بالضبط 269 دولارا.

وغرد الرئيس نيب بوكيلي – قاد جهود اعتماد بيتكوين كعملة رسمية للبلاد متسبب في جدل مجتمعي وسياسي - في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة بأن هذه هي الرحلة الأولى للبلاد إلى تعدين العملة الرقمية باستخدام الطاقة البركانية.

يوم الثلاثاء، نشر الرئيس مقطع فيديو مدته 25 ثانية، يتضمن لقطات لحاوية شحن تحمل علامة تجارية حكومية مليئة بمنصات تعدين بيتكوين، وفنيين يقومون بتركيب وتوصيل أجهزة التعدين، بالإضافة إلى هوائيات لمصنع للطاقة في غابة، على حدود بركان.

الفيديو، الذي انتشر منذ ذلك الحين بسرعة وحقق أكثر من 2.3 مليون مشاهدة، تمت تسميته ببساطة بعبارة "الخطوات الأولى..".

بدء الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى تعدين العملة المشفرة، يعني أن بوكيلي أوفى بوعده في يونيو/ حزيران ، عندما قال إنه أصدر تعليماته لشركة الطاقة الحرارية الأرضية المملوكة للدولة، بوضع خطة لتقديم تسهيلات لتعدين البيتكوين مع طاقة رخيصة جدا ونظيفة 100% ومتجددة 100% ولا ينجم عنها انبعاثات بركانية".

أشار بوكيلي في تغريدة له يوم الجمعة إلى أن مشروع التعدين لا يزال قيد التنفيذ وأنهم لا يزالون "يختبرون ويركبون" معدات تعدين جديدة. كما قدم الرئيس تفصيلا لمكافآت التعدين حتى الآن.

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