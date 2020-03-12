غارات أمريكية على الحدود العراقية السورية

أدانت رئاسة الجمهورية العراقية، هجوما وقع يوم أمس، الأربعاء، على معسكر التاجي شمالي بغداد، وتسبب في مقتل ثلاثة عسكريين من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية التي نقلت، (في ساعة مبكرة من يوم الخميس)، عن الرئاسة قولها "ندين الاعتداء الإرهابي على قاعدة التاجي العسكرية العراقية بقصف بصواريخ كاتيوشا، والذي أدى إلى خسائر في الأرواح وإصابات لعدد من المدربين والمستشارين، ضمن قوات التحالف الدولي التي تعمل في العراق في نطاق محاربة الإرهاب، بدعوة من الحكومة العراقية".

كما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مراسلها قوله إن "عدوانا جويا وقع على منطقة جنوب شرق البوكمال بريف دير الزور.