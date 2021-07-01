تسجيل
13:54 GMT01 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    كاريكاتير

    الناتو باق في البحر الأسود

    كاريكاتير
    انسخ الرابط
    0 00
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1049433911_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_a08ea8bd31858ca7f94e643b98ab8aa4.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/cartoons/202107011049433890-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF/

    قال المبعوث الخاص للأمين العام لحلف "الناتو" إلى جنوب القوقاز وآسيا الوسطى، جيمس أباتوراي، في حديثه مع القناة الأولى الجورجية: "إن الناتو سيُبقي على وجوده في البحر الأسود على الرغم من موقف روسيا".

    الناتو باق في البحر الأسود

    وقال أباثوراي إن "الناتو لديه موقف حازم عندما يتعلق الأمر بحرية الملاحة، والحقيقة أن القرم - هي أوكرانية، وليست روسية".

    ووفقا له، فيما يخص حادثة المدمرة البريطانية في البحر الأسود، فإن حلفاء "الناتو" دقاموا بالدفاع عن مبادئهم بكل الطرق الممكنة.

    وأكد أباتوراي أنه واثق من "أن روسيا تواصل زعزعة استقرار المنطقة من خلال نشر السلاح العسكري، بما في ذلك أنظمة الصواريخ، على أراضي شبه جزيرة القرم".

     يذكر أنه في 23 يونيو/ حزيران قامت سفن أسطول البحر الأسود الروسي، بالتعاون مع هيئة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالتصدي للمدمرة البريطانية، وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية من طراز "سوخوي- 24 " أطلقت صواريخ تحذيرية سقطت على مسار مدمرة "ديفيندر" البريطانية بعد خرقها المياه الإقليمية الروسية في شبه جزيرة القرم.

    هذا وأكد صحفي يعمل مع "بي بي سي"، كان متواجدا على متن المدمرة البريطانية، أن السفينة دخلت المياه الإقليمية الروسية عمدا، كما أشار إلى أن نحو 20 طائرة روسية حلقت فوق السفينة، وأنه سمع طلقات تحذيرية".

    في وقت لاحق، ذكرت صحيفة "تلغراف"، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية، أن القرار النهائي بشأن مرور المدمرة "ديفندر" عبر البحر الأسود اتخذ من قبل رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون.

    وبدوره وصف جونسون مرور السفينة في هذه المياه بأنه "صحيح تماما"، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة لا تعترف بانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

    كما وانطلقت المناورات السنوية الأوكرانية الأمريكية "نسيم البحر" في البحر الأسود اليوم 28 يونيو/ حزيران. من المخطط أن يكونوا الأكثر طموحًا منذ 20 عامًا، وسيشارك فيها حوالي ثلاثة آلاف عسكري، نصفهم من الأوكرانيين.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الكاريكاتير

    • أمريكا: نحن لا نطالب الشركاء الاختيار بيننا وبين الصين
      Last update: GMT 14:20 29.06.2021
      GMT 14:20 29.06.2021

      أمريكا: نحن لا نطالب الشركاء الاختيار بيننا وبين الصين

      نشرت صحيفة "لا ريبوبليكا"، اليوم الثلاثاء، مقابلة لوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن الذي يقوم بزيارة لإيطاليا، حيث قال فيها إن "الولايات المتحدة لا تطالب شركاءها وحلفاءها الاختيار بين واشنطن أو بكين، ولكن فيما يخص قضايا التنافس والمواجهة مع الصين، يجب الحفاظ على الوحدة بشكل أكثر فعالية".

    • الناتو... ليسوا أصدقاء يعتمد عليهم
      Last update: GMT 12:01 28.06.2021
      GMT 12:01 28.06.2021

      "الناتو"... ليسوا أصدقاء يعتمد عليهم

      قال اللواء في الأمن الفدرالي الأوكراني، فاسيلي فوفوك، في حديثه مع قناة "ناش"، "أنه في حال حدوث صراع عسكري مع أوكرانيا، فلا ينبغي للأخيرة أن تتوقع مساعدة عسكرية من حلف الناتو".

    • الجيش الألماني في أفغانستان
      Last update: GMT 10:49 08.06.2021
      GMT 10:49 08.06.2021

      الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان

      تم إيجاد مخزون كبير من البيرة الألمانية في أفغانستان تركه الجيش الألماني.

    • أمريكا استفادت من الدنمارك في التجسس على ميركل
      Last update: GMT 10:02 31.05.2021
      GMT 10:02 31.05.2021

      أمريكا "استفادت" من الدنمارك في التجسس على ميركل

      استغلت وكالة الأمن القومي الأمريكية شراكة مع وحدة تابعة للمخابرات الخارجية بالدنمارك للتجسس على مسؤولين كبار في الدول المجاورة، منهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك