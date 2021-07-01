الناتو باق في البحر الأسود

قال المبعوث الخاص للأمين العام لحلف "الناتو" إلى جنوب القوقاز وآسيا الوسطى، جيمس أباتوراي، في حديثه مع القناة الأولى الجورجية: "إن الناتو سيُبقي على وجوده في البحر الأسود على الرغم من موقف روسيا".

وقال أباثوراي إن "الناتو لديه موقف حازم عندما يتعلق الأمر بحرية الملاحة، والحقيقة أن القرم - هي أوكرانية، وليست روسية".

ووفقا له، فيما يخص حادثة المدمرة البريطانية في البحر الأسود، فإن حلفاء "الناتو" دقاموا بالدفاع عن مبادئهم بكل الطرق الممكنة.

وأكد أباتوراي أنه واثق من "أن روسيا تواصل زعزعة استقرار المنطقة من خلال نشر السلاح العسكري، بما في ذلك أنظمة الصواريخ، على أراضي شبه جزيرة القرم".

يذكر أنه في 23 يونيو/ حزيران قامت سفن أسطول البحر الأسود الروسي، بالتعاون مع هيئة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالتصدي للمدمرة البريطانية، وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية من طراز "سوخوي- 24 " أطلقت صواريخ تحذيرية سقطت على مسار مدمرة "ديفيندر" البريطانية بعد خرقها المياه الإقليمية الروسية في شبه جزيرة القرم.

هذا وأكد صحفي يعمل مع "بي بي سي"، كان متواجدا على متن المدمرة البريطانية، أن السفينة دخلت المياه الإقليمية الروسية عمدا، كما أشار إلى أن نحو 20 طائرة روسية حلقت فوق السفينة، وأنه سمع طلقات تحذيرية".

في وقت لاحق، ذكرت صحيفة "تلغراف"، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية، أن القرار النهائي بشأن مرور المدمرة "ديفندر" عبر البحر الأسود اتخذ من قبل رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون.

وبدوره وصف جونسون مرور السفينة في هذه المياه بأنه "صحيح تماما"، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة لا تعترف بانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

كما وانطلقت المناورات السنوية الأوكرانية الأمريكية "نسيم البحر" في البحر الأسود اليوم 28 يونيو/ حزيران. من المخطط أن يكونوا الأكثر طموحًا منذ 20 عامًا، وسيشارك فيها حوالي ثلاثة آلاف عسكري، نصفهم من الأوكرانيين.