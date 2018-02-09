أعراض الإنفلونزا... العلاج والوقاية

كيفية التعرف على المرض والتصرف في حال ظهور الأعراض الأولية لفيروس الإنفلونزا.

الأعراض

بعد 1-5 أيام من التواصل مع المريض قد تظهر الأعراض التالية:

الصداع،

ارتفاع الحرارة إلى 39-40 درجة،

السعال وضيق التنفس،

القشعريرة،

آلام العضلات والمفاصل،

التقيؤ،

الإسهال.

العلاج

في حال ظهور أعراض الإنفلونزا من ارتفاع حرارة أو سعال أو ألم في الحلق:

يجب البقاء في البيت وعدم الخروج إلى العمل أو المدرسة أو غيرها من الأماكن العامة،

يجب اللجوء إلى الطبيب فورا،

لابد من الراحة والإكثار من شرب السوائل،

يجب غسل اليدين بعناية وكثرة باستخدام الصابون وخاصة بعد السعال أو العطس،

يجب إخبار الأسرة والأصدقاء بالمرض وتجنب التواصل مع الناس.

العناية بالمريض

عدم السماح للناس المحيطين بالاقتراب من المريض أكثر من مسافة متر،

يجب تغطية الفم والأنف بالقناع الطبي أثناء التواجد إلى جانب المريض وغسل اليدين باستخدام الصابون بعد كل تواصل،

ضرورة تهوية الغرفة التي يتواجد فيها المريض باستمرار،

تنظيف الغرفة باستخدام المنظفات.

الوقاية من فيروس الإنفلونزا

اغسل يديك بعناية وكثرة،

تجنب التواصل مع الأشخاص الذين يعانون من الزكام والسعال،

اتبع نظاما صحيا في حياتك، نم جيدا وتناول الأطعمة الصحية ومارس التمرينات الرياضية،

اشرب الكثير من السوائل،

تناول فيتامين "س".

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يبقى فيروس الإنفلونزا نشطا لمدة 72 ساعة في البيئة الخارجية

يشكل المصابون بالإنفلونزا خطرا على المحيطين خلال 7-10 أيام

لا ينصح الأطباء بالعلاج الذاتي عند ظهور أعراض الإنفلونزا