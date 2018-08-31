قاسمي: هناك تصرفات عراقية خاطئة وإيران ستعلن موقفها خلال أيام

أجرت "سبوتنيك" حوارا مع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أكد من خلاله أن الأمن والاستقرار في العراق أمر مهم جدا ومؤثر على الأمن الداخلي في إيران، وأن هناك بعض التصرفات العراقية الخاطئة التي تم التصريح بها أو القيام بها، وإيران ستعلن في الأيام المقبلة موقفها مما يجري وستتخذ الإجراءات المطلوبة.

سبوتنيك: ما هو تعقيب إيران على إقالة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لرئيس الحشد الشعبي فالح الفياض؟

: إن موقف إيران الدائم والمستمر اتجاه العراق هو دعم هذا البلد للوصول للاستقرار والأمن، ومازلنا مستمرين في تقديم المساعدة لبغداد لمحاربة الإرهاب، نحن نرصد كافة التصريحات والمواقف التي تخرج من الأطراف العراقية و هناك بعض التصرفات الخاطئة التي تم التصريح بها أو القيام بها وفي الأيام المقبلة سنعلن عن موقف إيران حول ما يجري وسنتخذ الإجراءات المطلوبة.

سبوتنيك: يعني هل تعتبر إيران أن التطورات الأخيرة في العراق شأن داخلي ولن تتدخل به أم ماذا؟

قاسمي: إن ما يجري في العراق من تطورات يهم إيران بشكل غير عادي خاصة أن العراق دولة جارة لإيران ولها حدود طويلة معها، ويربطنا معها تاريخ وثقافة مشتركة، إن إرساء الأمن والاستقرار في العراق أمر مهم جدا ومؤثر على الأمن الداخلي في إيران، ونتمنى أن تتخذ الحكومة العراقية مواقف تصب في مصلحة الشعب العراقي وتعبر عن إرادته وتواصل محاربتها للإرهاب وتمنع التدخل الأجنبي ونحن نرصد ونتابع كل ما يجري في العراق بدقة عالية.

سبوتنيك: إلى أين وصلت مفاوضات إيران مع الدول الأوروبية وماذا عن الحزمة الاقتصادية التي ستقدم إلى إيران وعلى ماذا تحتوي؟

قاسمي: مفاوضاتنا كما كانت مستمرة وكان لدينا مفاوضات مطولة لكن حتى اللحظة لم نحصل على ضمانات حقيقية، لكن بشكل عام وصلنا لاتفاقات جيدة وهناك إرادة إيجابية لدى الدول الأوروبية باستمرار الاتفاق النووي لكن المواقف الإيجابية والتصريحات الإيجابية ليست كافية لنا ونحن ننتظر أفعال على الأرض.

سبوتنيك: لكن المفاوضات أخذت وقتا طويلا وكان هناك مدة حددتها إيران وانتهت هذه المدة هل هناك جدول زمني محدد لو تضعنا في صورة هذا الأمر؟

قاسمي: لقد أخذت المفاوضات وقت صحيح وتوقفت لفترة وهناك أسباب لهذا التأخر أحدها العطلة الصيفية وبعض الأمور الفنية لكن سنستأنف هذه المفاوضات قريبا وفي أقرب وقت ستقدم الدول الأوروبية المعنية بالاتفاق النووي حزمة اقتصادية مفصلة وعملية لإيران وأعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح وحين تقديم هذه الحزمة المتكاملة سنتخذ الإجراءات المناسبة حيالها.

سبوتنيك: بما يخص مكان انعقاد الاجتماع الثلاثي بين رؤساء إيران وروسيا وتركيا هل سيتم في طهران أم في مدينة إيرانية أخرى خاصة أنه كان من المقرر أن يعقد في تبريز ومن ثم اتخذ قرار آخر بانعقاده في طهران؟

قاسمي: المهم هو زمان انعقاد هذا الاجتماع وتم الاتفاق على انعقاده في 7 سبتمبر في إيران أما عن المكان فاختياره ليس بالأمر المعقد سيتم الإعلان عن المكان في أية مدينة إيرانية اليوم أو غدا.

سبوتنيك: ماهي الملفات التي سيبحثها هذا الاجتماع وماهي أهمية هذا اللقاء في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة والتطورات الأخيرة في سوريا خاصة في مدينة إدلب وفي العراق وفي تركيا وخلافها مع أمريكا ؟

قاسمي : طبعا أحب أن أؤكد أن طهران ستستضيف الاجتماع المقبل للدول الضامنة لمسار أستانا هذا العام، وبطبيعة الحال فإن الاجتماع الثلاثي الذي سيعقد في إيران بعد أيام سيناقش الملف السوري وتطورات اجتماع أستانا، وسيبحث الاجتماع عودة اللاجئين السوريين، واللجنة الدستورية، وسيبحث الاجتماع دون شك العلاقات بين الدول الثلاث وسبل تحسينها وتطويرها، يضاف إلى هذا بحث آخر التطورات التي جرت في الفترة الأخيرة، وأعتقد أن هذا الاجتماع سيكون فرصة مناسبة للحوار بصورة ثلاثية بين الرؤساء وبصورة ثنائية بين إيران وروسيا وتركيا، وسيبحث قادة الدول الثلاث التصرفات الأمريكية الأخيرة اتجاههم واتجاه المنطقة.

أجرى الحوار عمار زراع