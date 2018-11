ضابط سوري: التعاون السوري الروسي غير وجه العالم

سبوتنيك: قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فرشينين، إنه قد تتم عمليات دقيقة محددة الأهداف في منطقة نزع السلاح في إدلب. في رأيكم ما هي حدود الصبر لدمشق، وفي أي وقت يمكن أن تنتظر دمشق حتى تقوم تركيا بالتزاماتها حول إدلب؟

أشكرك على هذا اللقاء وأشكر الوكالة التي تعمل بها التي أتاحت لي فرصة للحديث عن حقيقة ما يجري بأبعاده وتداعياته، لا يمكن الحديث عما يجري في إدلب بمعزل عن هذه الحرب شبه الكونية المفروضة على الدولة السورية، وبالتالي عندما نتحدث عن إدلب نتحدث عن جزء من اتفاق سوتشي، الذي تم التوصل إليه لأن الإدارة الأمريكية تنصلت من التزاماتها التي أعطتها لروسيا بفصل المسلحين الإرهابيين عما أسموه آنذاك مسلحين معتدلين مع أن كل من يحمل السلاح بوجه دولته ليس معتدلاً، أمام هذا الواقع كان لا بد من إيجاد مخرج، والمخرج كان عبر منصة سوتشي التي حددت بموجبها أربع مناطق لخفض التصعيد: إدلب ،المنطقة ما بين حماة وحمص والغوطة الشرقية والمنطقة الجنوبية، ثلاث من هذه المناطق عادت إلى سيطرة الدولة السورية وإلى حضن الدولة السورية حضن الوطن الأم، ورفع العلم العربي السوري فوق سماء هذه المناطق جميعاً.

إذن بالمنطق وبالقياس العلمي بالمواقف على أرض الواقع فإن إدلب لن تكون استثناء بكل ما تعني الكلمة، قد تماطل تركيا لكن هنا لا بد من التركيز على أمرين: نحن أصبحنا في العام 2018 من القرن الواحد والعشرين حيث لم يعد هناك وجود لما يسمى حروب صفرية: طرف يربح كل شيء وطرف يخسر كل شيء، هذه الحرب المركبة التي تتسارع على الجغرافية السورية تشترك بها عدة قوى من عدة اتجاهات، والواضح بأن المخطط الأساسي هو تفتيت الشرق الأوسط ضمن استراتيجية أمريكية واضحة، لكن صمود الدولة السورية ووقوف أصدقاء سورية بجانبها وفي مقدمتهم روسيا الاتحادية استطاع أن يمنع تمرير هذا المخطط، وهنا ظهر التكامل ما بين أداء المقاتل العربي السوري النوعي والذي أدى إلى تطهير هذه المناطق الشاسعة وبكل التأكيد سيؤدي إلى تطهير كل ما تبقّى، وما بين الدبلوماسية الروسية الهادئة.

بقدر ما يكون هناك تناغم وتكامل ما بين الأداء العسكري أو الأداء الحكومي العسكري والسياسي واقتصاد الدولة السورية وما بين الدبلوماسية الروسية بقدر ما نصل إلى النتائج المرضية، لكن في جميع الأحوال وبغض النظر عن أن تركيا هي رأس حلف الناتو فإن مصير إدلب وما تبقّى من الجغرافية السورية لن يكون إلا كبقية الجغرافية السورية و ستعود كاملة إلى حضن الوطن مطهرة مبرأة من الإرهاب ورعاته.

سبوتنيك: لنتابع موضوع تركيا… نعرف أن هناك قضية الأراضي المحتلة من قبل القوات التركية في عفرين ومنبج، ما هي الحلول المحتملة لهذه القضية وهل يمكن في رأيكم إجراء عملية عسكرية من قبل الجيش السوري في هذه المناطق؟

من يظن أن الدولة السورية ستترك شبراً واحداً من أراضيها تحت سيطرة القوات التركية أو الأمريكية أو غيرها عليه أن يعيد حساباته، عندما نتحدث عن دخول تركيا إلى عفرين وإلى غير عفرين فقد كان واضحاً أنه عندما تم التوغل البري كانت تلك المناطق تحت سيطرة داعش، على امتداد العملية عشرات الكيلومترات إن لم يكن أكثر لم يكن هناك جريح واحد لا من داعش ولا من القوات التركية، ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني بأن هناك عملية استلام وتسليم، وبالتالي من يقود هذه العملية برمتها تركيا، وسواء كبرت أم صغرت تركيا تبقى رأس حلف الناتو في المنطقة وتبقى في الوقت ذاته عاجزة عن تحقيق ما تم التخطيط له عسكرياً، يتم استخدام تركيا ومرة فرنسا ومرة بريطانيا، الآن يعتمدون بشكل أساسي على الأتراك، لماذا؟ لأن امتداد الحدود بين سورية وتركيا يبلغ قرابة 900 كيلومتر، إن دخول تركيا إلى عفرين أو إلى أي بقعة سورية هو خارج إطار الشرعية الدولية، وهذا لا يعني بأن الحرب فقط عسكرية، لدينا حرب مركبة عسكرية، اقتصادية، سياسية، إستخباراتية، دبلوماسية، ولدينا أكثر من طرف، وكما أن روسيا مع سورية تواجه الإرهاب كذلك أمريكا والغرب الأطلسي وراء دعم هذه المجاميع الإرهابية.

على الرغم من أنه تركيا تدفق عشرات آلاف الإرهابيين عبر الحدود التركية فإنه كما تم تطهير المناطق السابقة ستواصل الدولة السورية ومن معها تطهير تلك المناطق.

لإعادة كل شبر محتل سواء كما قلت من تركيا، أم من القوات التي تدعمها تركيا، أم من القوات التي هي تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الأطلسي الغربي الأمريكي فإنه يوجد أكثر من أسلوب وأكثر من طريقة، والسوريون الذين اعتادوا أن يكونوا فعلاً أنموذج في التضحية وفي كيفية التمسك بحقهم سينجحون في إعادة عفرين وغير عفرين إلى سيادة الدولة السورية، إن كان بعملية سياسية ممتاز، أو بعملية تسوية ممتاز، وإن لم يكن في نهاية المطاف فإن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي عندما تصل الأمور إلى حائط مسدود.

سبوتنيك: حول عمليات قوات سوريا الديموقراطية… حسب ادعاءاتهم هم يحاربون داعش ويتعاونون مع التحالف الدولي ولكن كما نعرف قصفهم التحالف الدولي مرات… ومؤخرا يعني أمس قالت هذه القوات أن هناك توقف العمليات ضد داعش. في رأيكم اذا رفضوا الأكراد من قسد التعاون مع واشنطن هل يمكن تعاون بين الجيش السوري وقسد؟

فقط أود توضيح بعض المصطلحات. لا يوجد شيء اسمه قوات الأكراد، هناك ما أسموه قوات سوريا الديموقراطية التي فيها من المكون الكردي كما فيها من المكون العربي، وقد يكون المكون العربي هو الأكثر من حيث العدد، وبالتالي محاولة إعطائها صبغة دينية أو أثنية هو جزء من مخطط التقسيم الذي يريدون أن يفرضوه ولم ينجحوا ولن ينجحوا.

الأمر الآخر، الولايات المتحدة الأمريكية تمسك بالعصا الكردية من المنتصف مرة تلوح بها فوق رأس تركيا ومرة فوق رأس سورية وفوق رأس العراق وفوق رأس إيران، إذن استخدام هذه الورقة بهذا الشكل أصبح مفضوحاً ولم يعد بالإمكان الاستمرار به إلى مالا نهاية، لم تكن هذه القوات خارج إطار سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأمر فيما يتعلق بقوات قسد، عندما تم الحديث عن أن قسد طهرت مناطق من داعش هذا نفس المسرحية الهزلية التي تحدثت بها عن توغل القوات التركية.

لم يكن هناك قتال على الإطلاق ولكن ما تم هو عملية استلام وتسليم، المايسترو واحد — الولايات المتحدة أو ما يسمى التحالف الدولي، وهو الذي يقود "داعش"، وهو الذي يشرف على أعمالها وهو الذي يقود قسد، وهو الذي يشرف على أعمالها، وهو الذي يسند المهام إلى هذه الفصيل أو ذاك الفصيل، يعني نوع من توزيع الأدوار وتقاسم المهام لا أكثر ولا أقل.

لكن في نهاية المطاف الدولة السورية كان موقفها واضحاً: دعت الجميع ومن ضمنهم الأخوة الأكراد للعودة إلى حضن الوطن والوقوف إلى جانب الدولة وإلى جانب الجيش العربي السوري، لذلك من الخطأ أن نقول القوات الكردية لأنه لدينا من المكون الكردي ما نفتخر به، لدينا أعضاء في مجلس الشعب، لدينا وزراء، لدينا مسؤولون في جميع مفاصل الدولة، وإعطاء هذا المسمى الطائفي أو الأثني هو لخدمة المخطط التفتيتي الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة، بوضوح هي تريد فرض ما يسمى نظرية الشرق الأوسط الجديد أي تهديم البني السياسية القائمة وإعادة تركيبها بما ينسجم ومصالح الاستراتيجية الأمريكية وقد أخفقوا كما في الكثير من حلقات ومحطات مخططاتهم القديمة، الأمر الوحيد الذي ثبت الآن للعالم أجمع هو أن واشنطن ومن معها لا يحاربون الإرهاب، هي تزعم أنها تحارب داعش أو تقاتل داعش سواء كان عبر قسد أم غيرها، والطائرات الأمريكية التي كانت تشرف على نقل متزعمي داعش إلى مكان آخر خير شاهد على صحة ما أقول. وعندما يتقدم الجيش العربي السوري في هذه المنطقة أو تلك يتدخل الطيران الأمريكي بشكل مباشر في العدوان أو الطيران الصهيوني أو غيره من طيران الدول التي تدور في إطار التحالف الأمريكي الذي ثبت على أرض الواقع أنه يحارب كل شيء إلا الإرهاب، وهو يحارب مظاهر الحياة الطبيعية في سوريا ويحارب الإنسان السوري والوجود السوري والحضارة السورية، يحارب كل مقومات الحياة إلا أمراً واحداً لا يحاربه ألا وهو الإرهاب، والأمر الطبيعي ألا يحارب الإرهاب لا داعش ولا غيره. لماذا؟ لأنه هو صانع ذلك الإرهاب.

سبوتنيك: هل اختتمت تصديرات مجموعات إس-300 وكم فوجاً بالتحديد؟ من سيشرف على إطلاق صواريخ مجموعات إس-300: العسكريون الروس أو الجيش السوري؟

مثل هذه التفاصيل لا نتحدث بها، لأنه لكل جيش شيء يسمى بالسرية العسكرية. لكن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنه تم إنجاز هذه العملية، الضابط السوري أثبت على أرض الواقع كفاءة عالية في التعامل مع أحدث التقنيات وأحدث الأسلحة. وللإجابة على هذا السؤال يجب أن نحدد ما هو نوع هذه الصواريخ؟ هل هي صواريخ هجومية، هي صواريخ دفاعية؟ بما أنها دفاعية فمن حق الدولة السورية سواءٌ كان بالتنسيق مع الأصدقاء الروس أم بشكل مستقل أن تدافع عن سمائها عندما يكون هناك اعتداء، والأمر الطبيعي إذا كان بالإمكان الرد على الاعتداء يجب أن يتم الرد بشتى السبل الممكنة.

سبوتنيك: وهل يمكن أن نقول الآن انه تم استبعاد او استثناء أي نجاح لعدوان إسرائيلي محتمل على سورية الآن بعد تصديرات مجموعات إس-300؟

بالاستراتيجية العسكرية لا يوجد احتمال صفري على الإطلاق، لأننا نتحدث عن سماء مفتوحة، عن حدود ممتدة، نتحدث عن تقنيات مختلفة، ومن وجهة نظري الشخصية فإن أحد أوجه وتجليات هذه الحرب هي حرب ما بين المجمعات الصناعية العسكرية الروسية من جهة والأمريكية والأطلسية من جهة أخرى.

وبالتالي أنا لا أستطيع أن أقول لن يكون هناك نهائيا أي اعتداء، لكن عند التفكير بأي عدوان أصبحت إمكانية تحقيق أهدافه في حدودها الدنيا.

سبوتنيك: ما هو تقييمكم لمستوى التعاون العسكري التقني بين سورية وروسيا؟