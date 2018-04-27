لؤلؤة روسيا على البحر الأسود... سوتشي

تقع مدينة سوتشي الروسية على ساحل البحر الأسود الدافئ بجوار الجبال الثلجية العالية وتمتاز بمناخ وطبيعة فريدتين جعلتا منها إحدى المدن الرياضية الرئيسية في روسيا‪.

تعود أولى سجلات المدينة إلى عام 1641، وهي للقائد العسكري والرحالة التركي إفلي تشيليبي.

غير أن الناس الذين سكنوا هذه الأراضي جاءوا قبل 350-400 ألف عام.

ولم تصبح سوتشي مدينة روسية إلا في القرن التاسع عشر، بعد الحرب الروسية التركية‪.