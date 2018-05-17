أخبار كأس العالم لكرة القدم 2018

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أن سيرجيو روميرو حارس المنتخب الوطني سيغيب عن كأس العالم بعد تعرضه لإصابة في الركبة.
صرح نائب وزير الداخلية الروسية، إيغور زوبوف، بأن روسيا لن تسمح بحصول أعمال عنف ومشاجرات بين الجماهير، وستقوم باحتجاز المخالفين وترحيلهم.
مع اقتراب الحدث الرياضي الأهم لهذا العام، كأس العالم بكرة القدم، تتسارع الحملات الإعلانية والتشجيعية للمنتخبات من أجل الظفر بلقب البطولة الأغلى في عالم الساحرة المستديرة.
عرض النائب الأول لرئيس البنك المركزي الروسي، أولغا سكوروبوجاتوفا، ورقة نقدية بلاستيكية من قيمة مائة روبل في ذكرى استضافة روسيا لمونديال كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها.
قام مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم، جولين لوبيتيجي، بخطوة تجعله على تواصل دائم مع لاعبيه باستخدام هاتفه الذكي مستعينا بتطبيق "الواتسآب".
أعلن مدرب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، جاريث ساوثجيت، تسلم لاعبه هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الإنكليزي لشارة قيادة المنتخب خلال منافسات كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.
بدأ وصول لاعبي المنتخب البرازيلي إلى مقر التدريبات الخاص بالمنتخب، لتبدأ بذلك رسميا تحضيرات السيليساو لمونديال روسيا المقرر صيف العام الحالي.
نشر لاعب المنتخب الفرنسي ونادي مانشستر الإنجليزي، بول بوغبا، مقطع فيديو وهو يؤدي مناسك الحج في مكة المكرمة.
أعلن المدير الفني لمنتخب التانغو الأرجنتيني، خورخي سامباولي، القائمة النهائية للمنتخب التي ستخوض منافسات نهائيات كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.
أعلن المدير الفني لمنتخب إسبانيا، جولين لوبيتيجي، قائمة المنتخب التي ستشارك بكأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.
سيكون متاح للزوار والمشجعين الراغبين بزيارة العاصمة الروسية موسكو خلال فترة كأس العالم، إلتقاط صور شخصية في تسع محطات تابعة للسكك الحديدية بحسب ماذكر الموقع الرسمي لمحافظ موسكو.
كشفت تقارير صحفية مصرية، عن أن المدير الفني لمنتخب مصر، الأرجنتيني هيكتور كوبر، يستعد للإطاحة بـ8 لاعبين من تشكيلة الفراعنة التي ستشارك في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018".
نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن اللاعب الفرنسي ورئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم، ميشيل بلاتيني، قد صرح بأنه تم التلاعب في مونديال 1998 الذي احتضنته فرنسا.
صرح المهاجم السابق لمنتخب البرازيل جوسيه روبرتو جاما دي أوليفيرا المعروف باسم "بيبيتو"، يوم أمس الخميس، أنه في حال انتقال مواطنه نيمار جونيور، لاعب باريس سان جيرمان حاليا، لنادي ريال مدريد، فسيصبح الفريق الإسباني فريقا "لا يقهر".
ذكر موقع "أونمانوراما" 7 مخالفات الأكثر إثارة للجدل في تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم.
توقع حاسب آلي بمزايا فنية عالية احتمالات الفرق المشاركة ببطولة كأس العالم وإمكانية فوزها باللقب.
أعلن ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، القائمة النهائية لـ"الديوك" التي تستعد لمونديال 2018 في روسيا صيف العام الجاري.
بعد إعلان مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب قائمته النهائية التي ستخوض غمار بطولة كأس العالم المقررة في روسيا صيف العام الحالي، أصدر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيديو لتحفيز لاعبي المنتخب.
تحدث المتطوع سيف الدين هرابي، تونسي الجنسية مقيم في مقاطعة كراسنودار الروسية، في مقابلة لـ"سبوتنيك" عن تجربته بالعمل التطوعي وعملية اختياره للعمل كمتطوع خلال بطولة كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.
واصل المنتخب الألماني لكرة القدم صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس.
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