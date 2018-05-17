أخبار كأس العالم لكرة القدم 2018

صرح المهاجم السابق لمنتخب البرازيل جوسيه روبرتو جاما دي أوليفيرا المعروف باسم "بيبيتو"، يوم أمس الخميس، أنه في حال انتقال مواطنه نيمار جونيور، لاعب باريس سان جيرمان حاليا، لنادي ريال مدريد، فسيصبح الفريق الإسباني فريقا "لا يقهر".