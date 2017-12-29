تسجيل
16:17 29 ديسمبر/ كانون الأول 2017
مباشر
    بحث
    الجيش الصيني

    الصين تنتقم من هذه الدولة إذا هاجمت أمريكا كوريا الشمالية

    © AP Photo/ Pang Xinglei/Xinhua
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 01

    تتزايد حدة التوترات بين أمريكا وكوريا الشمالية بسبب تجارب بيونغ يانغ الصاروخية وبرنامجها النووي.

    كوريا الشمالية -الزعيم الكوري كيم جونغ أون
    © REUTERS/ KCNA
    الصين: لا حل عسكري مع كوريا الشمالية
    وبينما تهدد كوريا الشمالية باستهداف الأراضي الأمريكية بصواريخها الباليستية تحشد واشنطن سفنها الحربية في المياه القريبة من سواحل كوريا الشمالية وتقوم بمناورات عسكرية تحاكي هجوما بيونغ يانغ.

    ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن الصين ستنتقم من تايوان إذا استخدمت أمريكا القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية، وأضافت: "اتخاذ أمريكا قرار بمهاجمة كوريا الشمالية يمكن أن يشعل حروبا أخرى في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي.

    ولفتت المجلة إلى أن الصين ستعلب دورا محوريا في أي تطورات تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن رد فعلها على أي هجوم أمريكي على بيونغ يانغ سيحدد مصير المنطقة برمتها.

    وقالت المجلة إن الصين يمكن أن تقدم على القيام بعمل عسكري منفصل ضد تايوان، كبديل عن دخولها إلى جانب بيونغ يانغ في صراع كارثي مباشر مع أمريكا.

    وذكرت المجلة أن سيناريو شن الصين هجوم عسكري ضد تايوان للسيطرة عليها يعتمد على انشغال أمريكا في حرب واسعة ضد كوريا الشمالية بصورة تحول دون قدرتها على فتح جبهة أخرى لحماية تايوان في حالة تعرضت لهجوم صيني.

    انظر أيضا:

    ترامب: سماح الصين بوصول النفط إلى كوريا الشمالية "مخيب للآمال"
    واشنطن: تيلرسون ولافروف اتفقا على مواصلة الدبلوماسية بشأن كوريا الشمالية
    سيئول: هاربون من كوريا الشمالية ربما تعرضوا لإشعاع
    الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ضابطين من كوريا الشمالية
    لافروف يناقش مع تيلرسون "عدائية أمريكا" تجاه كوريا الشمالية وكيفية الحفاظ على وحدة سوريا
    الكلمات الدلالية:
    هجوم عسكري, صواريخ باليستية, مناورات عسكرية, أخبار الصين, أخبار أمريكا, أخبار كوريا الشمالية, مهاجمة كوريا الشمالية, الجيش الصيني, كوريا الشمالية, تايوان, الصين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركات في المسابقة الروسية الصينية الدولية الـ14 سفيرة الجمال في منشوريا، الصين - الروسية سفيتلانا أندروسوفا من تشيتا الحاصلة على المرتبة الثانية (نائبة سفيرة الجمال)
    صور الأسبوع الأخير لهذا العام من "سبوتنيك"
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    خريطة لبنان - توزع القوى السياسية والمسلحة
    خريطة لبنان - توزع القوى السياسية والمسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك