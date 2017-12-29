الصين تنتقم من هذه الدولة إذا هاجمت أمريكا كوريا الشمالية

ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن الصين ستنتقم من تايوان إذا استخدمت أمريكا القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية، وأضافت: "اتخاذ أمريكا قرار بمهاجمة كوريا الشمالية يمكن أن يشعل حروبا أخرى في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي.
ولفتت المجلة إلى أن الصين ستعلب دورا محوريا في أي تطورات تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن رد فعلها على أي هجوم أمريكي على بيونغ يانغ سيحدد مصير المنطقة برمتها.
For China, Korea and Taiwan are reciprocal issues https://t.co/0XPBPSq2cf— Able Dart / indopacificmonitor.com (@AbleDart) December 29, 2017
وقالت المجلة إن الصين يمكن أن تقدم على القيام بعمل عسكري منفصل ضد تايوان، كبديل عن دخولها إلى جانب بيونغ يانغ في صراع كارثي مباشر مع أمريكا.
U.S. should retaliate against China by encouraging Japan, Taiwan, Vietnam and ROK to join the nuclear club. https://t.co/yHklA3AfhU— Kenneth Jeyaretnam (@KenJeyaretnam) July 10, 2017
وذكرت المجلة أن سيناريو شن الصين هجوم عسكري ضد تايوان للسيطرة عليها يعتمد على انشغال أمريكا في حرب واسعة ضد كوريا الشمالية بصورة تحول دون قدرتها على فتح جبهة أخرى لحماية تايوان في حالة تعرضت لهجوم صيني.
A crazy way #China can retaliate against Trump's #Taiwan moves: unleash #NorthKorea https://t.co/FbUxLrUAnj — my piece for @TheNatlInterest— Daniel DePetris (@DanDePetris) December 12, 2016
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