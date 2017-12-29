الصين تنتقم من هذه الدولة إذا هاجمت أمريكا كوريا الشمالية

وبينما تهدد كوريا الشمالية باستهداف الأراضي الأمريكية بصواريخها الباليستية تحشد واشنطن سفنها الحربية في المياه القريبة من سواحل كوريا الشمالية وتقوم بمناورات عسكرية تحاكي هجوما بيونغ يانغ.

ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن الصين ستنتقم من تايوان إذا استخدمت أمريكا القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية، وأضافت: "اتخاذ أمريكا قرار بمهاجمة كوريا الشمالية يمكن أن يشعل حروبا أخرى في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي.

ولفتت المجلة إلى أن الصين ستعلب دورا محوريا في أي تطورات تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن رد فعلها على أي هجوم أمريكي على بيونغ يانغ سيحدد مصير المنطقة برمتها.

For China, Korea and Taiwan are reciprocal issues https://t.co/0XPBPSq2cf — Able Dart / indopacificmonitor.com (@AbleDart) December 29, 2017

وقالت المجلة إن الصين يمكن أن تقدم على القيام بعمل عسكري منفصل ضد تايوان، كبديل عن دخولها إلى جانب بيونغ يانغ في صراع كارثي مباشر مع أمريكا.

U.S. should retaliate against China by encouraging Japan, Taiwan, Vietnam and ROK to join the nuclear club. https://t.co/yHklA3AfhU — Kenneth Jeyaretnam (@KenJeyaretnam) July 10, 2017

وذكرت المجلة أن سيناريو شن الصين هجوم عسكري ضد تايوان للسيطرة عليها يعتمد على انشغال أمريكا في حرب واسعة ضد كوريا الشمالية بصورة تحول دون قدرتها على فتح جبهة أخرى لحماية تايوان في حالة تعرضت لهجوم صيني.