الشرطة الألمانية توقف شاحنات مدنية تحمل مدافع أمريكية (فيديو)

أوقفت الشرطة الألمانية قافلة شاحنات مدنية تحمل مدافع هاوتزر الأمريكية أثناء قدومها من بولندا.

© AP Photo/ BAE Systems كوريا الجنوبية تحشد 1200 مدفع عملاق لمواجهة بيونغ يانغ (فيديو)

وتم ضبط الشاحنات في مدينة "باوتسن" شرقي ألمانيا ، بعدما اكتشفت الشرطة أنها لا تحمل الوثائق التي تثبت الجهة التابعة لها، وفقا لبيان الشرطة الألمانية، اليوم السبت 13 يناير / كانون الثاني.

وتتكون القافلة من ست شاحنات تحمل ستة مدافع هواتزر "إم 109" ذاتية الحركة، تابعة للجيش الأمريكي، أثناء قدومها من بولندا.

ويعد مدفع هاوتزر من المدافع الميدانية التي تستخدمها العديد من جيوش العالم، وتنتج العديد من الدول نسخ خاصة بها.

ويستخدم المدفع طلقات عيار 155 مم، يصل مداها إلى عشرات الكيلومترات.



