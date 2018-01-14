دول تمتلك حاملات طائرات بينها دولة عربية

تعد حاملات الطائرات إحدى السفن الحربية العملاقة التي تعتمد عليها الولايات المتحدة الأمريكية بصورة كبيرة في الانتشار حول العالم.

Ministry of defence of the Russian Federation روسيا تبني 6 حاملات طائرات جديدة

وتمتلك 13 دولة في العالم حاملات طائرات بعضها يستخدم في حمل المروحيات وأخرى حاملات طائرات مقاتلة، وفقا لموقع "غلوبال فير بور".

ولفت الموقع إلى أن أمريكا تمتلك 19 حاملة طائرات تنتشر في العديد من المناطق حول العالم بداية من البحر المحيط الأطلنطي والمحيط الهادئ والبحر المتوسط ومياه الخليج العربي.

وعلى خلاف أمريكا التي يعتمد أسطولها بصورة أساسية على حاملات الطائرات، تمتلك روسيا أسطولا ضخما من السفن الحربية والغواصات، إضافة إلى حاملة طائرات "الأميرال كوزنينتسوف".

وتمتلك فرنسا 4 حاملات طائرات، وذات العدد تملكه اليابان، بينا تمتل الهند 3 حاملات طائرات، بينما يصل عدد حاملات الطائرات في كل من بريطانيا وأسبانيا وإيطاليا وأستراليا ومصر إلى حاملتي طائرات.

وتمتلك كل من كوريا الجنوبية وتايلاند والصين حاملة طائرات واحدة، في ذات الوقت الذي تقوم فيه بعضها بتشييد حاملات طائرات جديدة بعضها سيدخل الخدمة قريبا مثل حاملة الطائرات الصينية الثانية "تايب ون إيه".



