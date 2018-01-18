سلاح روسي يقضي على صواريخ "جافلين" الأمريكية (فيديو)

تخطط أمريكا لتوريد صواريخ "جافلين" المضادة للدروع إلى أوكرانيا، التي تشن حملة عسكرية على وحدات الحماية الشعبية في منطقة دونباس.

ذكرت جريدة "إنفورياكتور" أن الجيش الروسي يمتلك منظومات "أرينا" التي صُنعت لمقاومة الصواريخ المضادة للدبابات من نوع "جافلين"، والتي يمكنها أن تدمر الصواريخ الأمريكية قبل الوصول إلى أهدافها.

ولفت موقع "ديفينس أبديت" إلى أن منظومة "أرينا" الروسية تم تصميمها لتدمير الصواريخ والقذائف المضادة للدروع، مشيرا إلى أن روسيا أنتجتها لحماية الدبابات والمدرعات في ساحات القتال.

وتستطيع منظومة "أرينا" الروسية تدمير الصواريخ الموجهة التي يتم إطلاقها من نقاط أرضية متحركة مثل صواريخ "جافلين" أو صواريخ المروحيات الهجومية أو حتى قذائف "آر بي جي" المضادة للدروع.

تزن المنظومة الروسية 1.3 طن وتستخدم رادارا يمكنه رصد أي مقذوف بزاوية إطلاق تتراوح بين 220 إلى 290 درجة حول الدبابة أو المركبة التي تستخدمه.

وتعتمد فكرة عمل المنظومة الروسية على رصد القذيفة القادمة ومواجهتها قبل الوصول إلى جسم الدبابة عن طريق شحنة متفجرة تؤدي لتفجيرها قبل الوصول إلى جسم الدبابة.

وتستطيع المنظومة الروسية تدمير أهداف تتجه نحوها بسرعة تتراوح بين 70 إلى 700 متر في الثانية، وتصل المدة بين رصد القذيفة القادمة وتدميرها 0.7 من الثانية، بينما تتراوح مسافة تدمير الهدف بين 20 إلى 30 مترا من مركز الدبابة.