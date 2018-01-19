الهند تطلق صاروخا عابرا للقارات (فيديو)

أعلنت، أمس الخميس 18 يناير / كانون الثاني، إطلاق صاروخ باليستي طراز "آغني - 5" الباليستي العابر للقارات.

© AP Photo/ Ahn Young-joon, File خمس دول أسيوية تخوض سباق تسلح صاروخي

وذكرت صحيفة "تايمز أو إنديا" أن الصاروخ تم إطلاقه من سواحل ولاية أوديشا شرقي البلاد.

واستمرت التجربة الصاروخية لمدة 19 دقيقة، قطع خلالها الصاروخ مسافة 4900 كم.

وأورد موقع "ميسيل ثريت" مواصفات الصاروخ، الذي يصل مداه إلى خمسة آلاف مترا، ويعمل بالوقود الصلب، وتشير بعض التقارير إلى أنه يصنف ضمن الصواريخ العابرة للقارات.

ولفت الموقع إلى أن أول اختبار تم للصاروخ كان عام 2012، تلاه اختبارات أخرى في 2013 و2015 و2016.

India successfully test-fires Nuclear Capable surface-to- surface #Agni5 Ballistic Missile from a test range off #Odisha coast. pic.twitter.com/5I3HU8YFM3 — Jagrati Shukla (@JagratiShukla29) January 18, 2018

ويتراوح طول الصاروخ بين 17.5 إلى 20 مترا، ويتراوح قطره بين مترين إلى 2.2 مترا.

ويصل وزن الصاروخ عند الإطلاق إلى 55 طنا، ويمكنه أن يحمل رؤوس حربية نووية.

ويتكون الصارخ من ثلاث مراحل ويعمل بالوقود الصلب، ويتراوح مداه بين 5 إلى 8 آلاف كم.

ويتم إطلاق الصاروخ باستخدام منصات إطلاق محمولة.



