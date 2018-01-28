النمر الروسي... مدرعة المهام الخاصة (فيديو)

تمتلك روسيا صناعات عسكرية تجعلها في مقدمة الدول المنتجة للعتاد العسكري، خاصة في مجال الدبابات والمدرعات.

© Sputnik. Pavel Gerasimov مدرعة روسية يمكن إبرارها من الجو (فيديو)

أورد موقع " روس أوبورون إكسبورت " الروسي مواصفات المدرعة "إيه إس إن" المعروفة باسم "تايغر — إم" أو "النمر"، مشيرا إلى أنها مركبة متعددة المهام تستطيع أن تؤدي مهامها في كل الظروف الجوية.

وتصلح المركبة في نقل الجنود والشحنات العسكرية وسحب معدات أخرى، إضافة إلى امتلاكها أنواع مختلفة من التسليح، وتدريعها العالي.

ووفقا للموقع، فإن جميع التصميمات الخاصة بمركبات النمر الروسي مصممة لتكون قادرة على آداء مهامها نهارا أو ليلا، ويمكنها أن تعمل بكفاءة في أي ظروف جوية.

وتتحمل المركبة العمل في درجات حرارة تتراوح بين 50 تحت الصفر إلى 50 درجة مئوية، وتتحمل أجواء بها نسبة أتربة تزيد على 1.5 غرام لكل مترا مكعبا، في رياح سرعتها تزيد عن 20 مترا في الثانية، ومستويات أمطار غزيرة.

وتستطيع المركبة أن تعمل في مناطق جبلية يصل ارتفاعها إلى 4500 مترا فوق سطح البحر.

ويوجد في المدرعة ستة مقاعد، وطولها 5.6 مترا، وعرضها 2.4 مترا، وتستخدم أربعة إطارات، وتستطيع أن تقطع ألف كيلومترا بدون إعادة التزود بالوقود.