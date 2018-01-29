الصين تنشئ شبكة تنصت في أعماق المحيطات

تسعى الصين لامتلاك قوة بحرية هائلة تمكنها من السيطرة على أعالي البحر، وتدعم هذا التوجه بشبكة رادارية في أعماق المحيطات.

© AFP 2018/ JOHANNES EISELE 5 أسلحة مرعبة يملكها الجيش الصيني (صور)

ذكرت مجلة " ناشيونال إنترست " الأمريكية أن الصين تضع خطة لإنشاء شبكة من وسائل الرصد والاستشعار في أعماق المحيطات تمكنها من كشف الغواصات المعادية ودعم أسطولها البحري.

ولفتت المجلة إلى أن الشبكة التي تقيمها الصين تشمل وسائل استشعار تحت الماء وروبتات وسفن تعمل جميعها بطريقة متناغمة مع الأقمار الصناعية.

وتستخدم الصين تلك الشبكة في رصد نسب الأكسجين ونسب الأملاح ودرجات الحرارة، بصورة تمكنها من تحديد نوع الموجات الصوتية وسرعتها، وفقا للمجلة التي أشارت إلى أن تلك العوامل تساهم في التعرف على الأهداف البحرية المعادية وتحديد مواقعها.

China Has a Plan to Find the Navy's Submarines Deep in the Pacific https://t.co/VN7oWDKBSM — anthony musundi (@anthony_musundi) January 29, 2018

ويحتل الأسطول الصيني المرتبة الثانية بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، ويتكون من 714 قطعة حربية، وفقا لموقع "غلوبال فاير بور".

China's 110-metre Shang-class nuclear attack submarine was discovered by the Japanese navy while it was submerged in the East China Sea. Apparently, its 'too noisy' for a submarine which severely dents its affectiveness. pic.twitter.com/PZniaAxdHh — Vinayak Jain (@vinayak_jain) January 29, 2018

وتمتلك الصين حاملتا طائرات إحداهما في مرحلة التجارب النهائية، في ذات الوقت الذي تشيد فيه حاملة طائرات ثالثة، وفقا لمجلة "ساوز تشينا مورنينغ بوست".