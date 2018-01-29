مجلة أمريكية: أسطول اليابان أفضل من الأسطول الصيني

يعد الأسطول الصيني ثاني أضخم أسطول حربي في العالم، ويمتلك 714 سفينة حربية، بينما تمتلك اليابان الأسطول رقم 18 عالميا.

© REUTERS/ JONATHAN DRAKE أضخم 10 أساطيل حربية في العالم بينها دولة عربية

لكن مجلة " ناشيونال إنترست " الأمريكية تعتبر أن الأسطول الياباني هو أفضل من الأسطول الصيني ، مشيرة إلى أنه يمتلك 114 سفينة حربية، وعدد بحاريه 45.8 ألف بحار.

ولفتت المجلة إلى أن أسطول اليابان يضم مجموعة متنوعة من المدمرات السريعة التي تمتلك قدرات نيرانية عالية، وغواصات ديزل هجومية بإمكانات متطورة، إضافة إلى سفن الإنزال التي يمكن استخدامها في إبرار القوات من البحر بسرعة تناسب سرعة التغير في الحروب الحديثة.

ولفت موقع "غلوبال فير بور" إلى أن اليابان تمتلك 4 حاملات طائرات، و42 مدمرة، وستة كورفيتات، إضافة إلى 25 كاسحة ألغام بحرية.

Why Japan’s Navy is the Best in Asia (And Not China) https://t.co/w0bLDaGxEi pic.twitter.com/v0Hl1IK4qM — Defence Update (@defencelive) January 25, 2018

ووفقا للموقع فإن الأسطول الياباني يحتل المرتبة رقم 18 بين أضخم الأساطيل البحرية في العالم، بعد الصين الذي يحتل المرتبة الثانية.

وذكر الموقع أن الأسطول الصيني يمتلك 35 مدمرة، و51 فرقاطة، وحاملة طائرات واحدة وأخرى في مرحلة التجارب النهائية.