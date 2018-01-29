مجلة أمريكية: أسطول اليابان أفضل من الأسطول الصيني

ولفتت المجلة إلى أن أسطول اليابان يضم مجموعة متنوعة من المدمرات السريعة التي تمتلك قدرات نيرانية عالية، وغواصات ديزل هجومية بإمكانات متطورة، إضافة إلى سفن الإنزال التي يمكن استخدامها في إبرار القوات من البحر بسرعة تناسب سرعة التغير في الحروب الحديثة.
ولفت موقع "غلوبال فير بور" إلى أن اليابان تمتلك 4 حاملات طائرات، و42 مدمرة، وستة كورفيتات، إضافة إلى 25 كاسحة ألغام بحرية.
Why Japan’s Navy is the Best in Asia (And Not China) https://t.co/w0bLDaGxEi pic.twitter.com/v0Hl1IK4qM— Defence Update (@defencelive) January 25, 2018
ووفقا للموقع فإن الأسطول الياباني يحتل المرتبة رقم 18 بين أضخم الأساطيل البحرية في العالم، بعد الصين الذي يحتل المرتبة الثانية.
January 29, 2018
وذكر الموقع أن الأسطول الصيني يمتلك 35 مدمرة، و51 فرقاطة، وحاملة طائرات واحدة وأخرى في مرحلة التجارب النهائية.
Ships in the Chinese Navy's #SouthChinaSea fleet kick off a series of exercises in Chinese waters. https://t.co/e8iwlIqR3H pic.twitter.com/2hRItdx1Ny— China Plus News (@ChinaPlusNews) January 24, 2018
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