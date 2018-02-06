صاروخ روسي مضاد للسفن أسرع من الصوت (فيديو)

تنتج روسيا صواريخ مضادة للسفن تحملها الطائرات الحربية، منها صاروخ "كيه إتش - 31 إيه" الأسرع من الصوت.

© Photo/ Russian Defense Ministry كاشتان...أخطر منظومة دفاع جوي تحملها السفن الحربية (فيديو)

أورد موقع " روس أوبرين إكسبورت " الروسي مواصفات صاروخ "كيه إتش — 31"، مشيرا إلى أنه يوجد منه أكثر من نسخة، وأن سرعته أكبر من سرعة الصوت.

ولفت الموقع إلى أن الصاروخ تم تصميمه لتدمير الدفاعات الجوية للسفن المعادية، وهو صاروخ متوسط المدى يتم إطلاقه من متن الطائرات الحربية لتدمير السفن الحربية.

ويعمل الصاروخ برادار إيجابي ويمكنه اختراق الدفاعات الجوية للأساطيل البحرية المعادية خاصة عند اندلاع الحروب البحرية، ويمكن إطلاقه من عدة طائرات أبرزها "ميغ — 29 كيه" و"سو — 35".

ويحمل الصاروخ نظام إلكتروني يمكنه من التهرب من أنظمة التشويش المعادية.

ويستطيع الصاروخ إصابة أهداف في مدى يتراوح بين 7.5 إلى 70 كم، وتصل سرعته القصوى إلى ألف كم في الساعة، ووزن رأسه الحربي يصل إلى 610 كغم.

#Foto Misiles R-27 y Kh-31A/P en un Su-30MK2. Nótese el eslabón de proyectiles de 30mm para el cañón interno. Feria Aeronáutica Bavalle2016 pic.twitter.com/fpAui9hrmj — FAV-Club (@FAV_CLUB) November 7, 2016

ويطير الصاروخ على ارتفاعات تتراوح بين مائة إلى 15 ألف متر، وأبعاد الصاروخ هي (4.7*0.36*0.91) مترا.