اليمن... مقتل 12 شخصا من "أنصار الله" في مواجهات غربي تعز

وأشار الموقع إلى أن 12 مسلحا من "أنصار الله" قتلوا وأصيب 13 آخرون، خلال المعارك التي امتدت إلى منطقة الأشروح في مديرية جبل حبشي ومناطق محاذية لجبهة الكدحة"، لافتا إلى احتدام المواجهات بين قوات الرئيس هادي ومسلحي "أنصار الله" في محيط جبل المنعم والتبة السوداء ومنطقتي الصياحي وحذران في جبهة الضباب غرب تعز.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ مارس / أذار 2015 عمليات ضد جماعة "أنصار الله"، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي؛ لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءا في أعقاب إقدام "أنصار الله" على قتل حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من ديسمبر / كانون الأول الماضي.
وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن الأوضاع الإنسانية المتردية وتفشي الأمراض والأوبئة، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.
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