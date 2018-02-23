توجيهات ترامب تكشف عن تفاصيل جديدة عن العرض العسكري

أصدر الرئيس الأمريكي توجيهات إلى وزارة الدفاع "البنتاغون"، لإقامة عرض عسكري في يوم المحاربين القدامي وحدد مساره في العاصمة واشنطن.

© AFP 2018/ VANO SHLAMOV في حدث نادر... ترامب يطلب من البنتاغون تنظيم عرض عسكري للجيش الأمريكي

قالت مجلة " بوليتيكو " الأمريكية إن العرض العسكري المقترح بدعم من البيت الأبيض، من المقرر أن يجري في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بناء على توجيهات ترامب، بحسب مذكرة غير سرية صادرة عن مستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال هربرت مكماستر، في 20 فبراير/شباط الجاري.

ولفتت المجلة إلى أن المذكرة، التي حصلت على ملخصها من مسؤول بارز، أرسلها مكماستر إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس، لإخباره برؤية ترامب الخاصة بالعرض العسكري".

وتضمن المذكرة تحديد مسار العرض العسكري، الذي من المفترض أن يبدأ من أمام البيت البيض الأبيض وينتهي عند مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، بحسب المجلة.

وأشارت المجلة إلى أن البيت الأبيض لم يرد على طلبها للتعليق على محتوى المذكرة.

ولفتت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إلى أن تكلفت العرض العسكري المقترح ستتراوح بين 10 إلى 30 مليون دولار.

وذكرت الصحيفة أن استطلاع رأي تم نشره، الثلاثاء الماضي 20 فبراير/شباط، أظهر أن 61 في المئة من الأمريكيين لا يؤيدون إجراء العرض العسكري، بينما يدعمه 26 في المئة فقط من المستطلعة آراؤهم.