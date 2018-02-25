"إم - 1" سفينة روسية متعددة المهام

يمتلك الأسطول الروسي سفن حربية متنوعة لحماية السواحل وتدمير السفن المعادية واكتشاف الغواصات وتدميرها، ومنها السفينة "1124 إم - 1".

وقال موقع " روس أوبرن إكسبورت " الروسي إنه يوجد أكثر من نسخة من السفينة "إم — 1"، بعضها مصمم لتقديم الدعم النيراني للقوات البرية، التي تعمل في المناطق الساحلية، وأخرى يمكنها تدمير الغواصات والسفن المعادية أثناء إبحارها في مهمة مستقلة أو ضمن تشكيلات بحرية.

ويمكن للسفينة الاشتباك مع أهداف بحرية منفردة وتدميرها، إضافة إلى قيامها بمهام سفن حماية السواحل واصطحاب السفن المعادية وإبعادها عن المياه الاقتصادية للدولة.

وطول السفينة 71.2 مترا، وأقصى عرض لها 10.3 مترا، وحجم إزاحتها ألف طن، وأقصى سرعة لها تصل إلى 24 مترا، وسرعتها القصوى 24 عقدة، ويمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى 3 آلاف ميل بحري عندما تبحر بسرعة 10 عقدة.

وتستطيع السفينة البقاء في مهام عسكرية لمدة 15 يوما، ويصل عدد طاقمها إلى 67 بحار.

وتمتلك قذائف "غراد — إم" ومدافعين مختلفين عيار 76.2 مم، ومدفعين عيار 14.5 مم، إضافة إلى نظام دفاع جوي.