"ياستريب"... قارب سريع للقوات الخاصة

يمتلك الأسطول الروسي قوارب صغيرة تستخدمها القوات الخاصة في المهام البحرية المحدودة، منها قارب "ياستريب"، الذي يمكن استخدامه أيضا في عمليات الإنقاذ.

ويتسلح القارب بمدفع رشاش كلاشينكوف عيار 7.62 مم يمكنه إطلاق ألف رصاصة، إضافة إلى تسليح الأفراد، إضافة إلى تجهيزه بأنظمة ملاحة مرتبطة بالأقمار الصناعية، ورادار لكشف الأهداف المعادية.

وأبعاد القارب 12.9 مترا، وأقصى عرض يزيد عن 3 أمتار، وعمقه في منطقة الوسط يصل إلى 2.1 مترا.

وتصل سرعة القارب إلى 39 عقدة بحرية، بينما يمكنه الإبحار بسرعة تصل إلى 18 عقدة في وضع الإبحار الاقتصادي.

ويصل مدى القارب في وضع الإبحار الاقتصادي إلى 200 ميل بحري، بينما يمكنه أن يزيد إلى 300 ميل بحري، ويمكنه أن يبقى في مهام بحرية لمدة يوم كامل.