مولينيا... زورق صواريخ يدمر السفن في عرض البحر

يمتلك الأسطول الروسي زورق الصواريخ الموجهة "مولينيا"، الذي يتولى مهام تدمير السفن الحربية وسفن الإنزال في عرض البحر في وقت الحرب.

© Sputnik. Sergey Mamontov "ياستريب"... قارب سريع للقوات الخاصة

وأورد موقع " روس أوبرن إكسبورت " الأمريكي، مواصفات زورق الصواريخ الموجهة، الذي يحمل اسم كودي "المشروع 12421"، الذي يحمل أنواع مختلفة من الصواريخ المضادة للسفن، إضافة إلى مدافع رشاشة، منها مدفعين عيار 30 مم، ونظام تشويش على السفن المعادية.

وطول الزورق 56.9 مترا، وعرضه 10.2 مترا، وحجم إزاحة المياه يصل إلى 550 طن.

وتصل سرعة القارب إلى 38 عقدة، ويصل مداه إلى 2400 ميل بحري، ويمكنه تنفيذ مهام تستمر لمدة 10 أيام في عرض البحر.