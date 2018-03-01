تسجيل
06:44 02 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الرسالة السنوية للجمعية الفيدرالية

    بوتين يعرض أسلحة جديدة لا مثيل لها في العالم (فيديو)

    © Sputnik. Grigoriy Sisoev
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 283

    أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالته السنوية أمام الجمعية الفيدرالية، اليوم الخميس 1 آذار/ مارس، عن اعتماد القوات المسلحة الروسية أكثر من 300 نموذج جديد من المعدات العسكرية منذ عام 2012.

    الرئيس فلاديمير بوتين، في 1 مارس/ آذار، يوجه رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية، حيث سوف يوجهها في قاعة ضخمة (مانيج) تضم عددا كبيرا من الضيوف
    © AFP 2018/ Yuri KADOBNOV
    أسلحة استراتيجية متطورة وخطيرة... عما تحدث بوتين أمام الجمعية الفيدرالية
    سبوتنيك. وقال بوتين إن تجهيز القوات المسلحة الروسية بالأسلحة الحديثة ازداد 3.7 مرات. إذ تم اعتماد أكثر من 300 نموذج جديد من المعدات العسكرية، بينها 80 صاروخا بالستيا جديدا و102 صاروخ بالستي للغواصات و3 غواصات استراتيجية من مشروع "بوري".

    وأضاف بوتين أن روسيا تصنع منظومات أسلحة استراتيجية غير بالستية، تعجز منظومات الدفاع الجوي عن اعتراضها.

    وقال بوتين: "بدأنا بتطوير أنواع جديدة من الأسلحة الاستراتيجية، التي لا تستخدم مسار الصواريخ البالستية عندما تتحرك نحو الهدف. وبالتالي فإن منظومات الدفاع الصاروخي لا تنفع أمامها".

    وأعلن بوتين عن اختبار إطلاق صاروخ مجنح يعمل على الطاقة النووية بنجاح في نهاية عام 2017، مشيرا إلى أن هذا الاختبار يعد نقلة نوعية إلى صنع أسلحة جديدة: منظومات الأسلحة النووية الاستراتيجية المجهزة بصواريخ تعمل على الطاقة النووية.

    وعلق بوتين على هذا الصاروخ أن لا أحدا في العالم يملك مثل هذه الأسلحة.

    وأعلن بوتين خلال رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية عن بدء المرحلة النشطة لاختبارات منظومة الصواريخ الجديدة العابرة للقارات "سارمات"، قائلا: "بدأنا بتطوير جيل جديد من الصواريخ. وقد باشرت وزارة الدفاع، في الوقت الحالي، بالاشتراك مع الشركات العاملة في مجال صناعة الصواريخ والفضاء، بالمرحلة النشطة من اختبارات منظومة الصواريخ الجديدة، المجهزة بصاروخ ثقيل عابر للقارات، وأطلق عليه اسم "سارمات".

    وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ستحل محل منظومة "فويفودا". وأضاف أن منظومات الدفاع الجوي ستكون عاجزة أمام هذه الصواريخ. كما يمكن تجهيز هذه الصواريخ برؤوس نووية. وتملك "سارمات" قدرات تدميرية أكثر من "فويفود"، التي تعتبر صواريخها حاليا أقوى صواريخ بالستية عابرة للقارات في العالم.

    ويبلغ وزن صاروخ "سارمات" أكثر من 200 طن.

    وأعلن بوتين عن إنشاء روسيا لمركبة مسيرة قادرة على الغوص إلى أعماق كبيرة، ذات مدى غير محدود.

    وقال الرئيس: "من المعروف أن العالم يعمل اليوم على تصميم وإنشاء أنظمة أسلحة مسيرة. أستطيع القول إن روسيا صنعت مركبة مائية مسيرة قادرة على الغوص إلى أعماق كبيرة. وأود أن أقول إلى أعماق كبيرة جدا، على المدى العابر للقارات. وتفوق سرعتها سرعة الغواصات والطوربيدات الحديثة وجميع أنواع السفن، حتى أسرعها".

    وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا طورت منظومة صاروخية جديدة أسرع من الصوت، تحمل اسم "كينجال".

    وقال: "تم اعتماد المنظومة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي في مطارات الدائرة العسكرية الجنوبية. وتسمح الطائرة الحاملة بإيصال الصاروخ إلى أية نقطة خلال دقائق وتفوق سرعة الصاروخ سرعة الصوت 10 مرات، كما أنه يجري مناورات مختلفة أثناء تحليقه، ما يمكنه من تجاوز منظومات الدفاع الجوي والصاروخي المختلفة".

    وأشار بوتين إلى البدء بإنتاج منظومة الصواريخ "افانغارد".

    وصرح بوتين: "تتميز هذه المنظومة عن الأنواع الحالية من الأسلحة بقدرتها على التحليق في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي على المدى العابر للقارات، كما أنها أسرع من الصوت أكثر من 20 مرة".

    وقال: "إننا ندرك جيدا أن عددا من الدول تعمل على إيجاد أسلحة واعدة على أسس الفيزياء الجديدة. ويمكننا القول إننا هنا في المقدمة".

    وأشار بوتين إلى تحقيق نتائج هامة في تطوير أسلحة الليزر. وأكد أن ذلك ليس مجرد نظرية أو مشروع أو بداية إنتاج، منوها إلى أن منظومات الليزر اعتمدت من قبل الجيش منذ العام الماضي.

    انظر أيضا:

    بوروشينكو: أول دفعة أسلحة أمريكية تصل أوكرانيا خلال أسابيع
    جنرال أمريكي: روسيا تغوي حلفاء أمريكا بـ"أسلحة رخيصة"
    لافروف: روسيا تتوقع مزاعم جديدة عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا
    الكلمات الدلالية:
    أسلحة روسية لا مثيل لها في العالم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الرئيس فلاديمير بوتين خلال الرسالة السنوية أمام الجمعية الفيدرالية في قاعة مانيج بموسكو، عام 1 مارس/ أذار 2018
    فلاديمير بوتين - مرشح لانتخابات الرئاسة الروسية 2018
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    عملية غصن الزيتون التركية في سوريا
    عملية "غصن الزيتون" التركية في عفرين السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك