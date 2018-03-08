مواصفات صاروخ أمريكي تتسلمه الإمارات قريبا (فيديو وصور)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس 8 مارس / أذار، أن واشنطن وافقت على صفقة صواريخ "جو - جو" للإمارات بقيمة 270 مليون دولار، تشمل صواريخ "سايدويندر بلوك - 2".

أورد موقع شركة "ريثيون" الأمريكية مواصفات الصوايخ التي سيتم بيعها للإمارات، مشيرا إلى أنها صواريخ قصيرة المدى متعددة المهام تتعقب أهدافها باستخدام الأشعة تحت الحمراء.

وتتميز الصواريخ الأمريكية بأنها صواريخ متعددة المهام يمكن إطلاقها من الأرض ضد أهداف جوية إضافة إلى كونها صواريخ "جو — جو" تحملها الطائرات الحربية لاستهداف الطائرات المعادية.

وأهم ما يميز تلك الصواريخ هو سهولة استخدامها على عدد كبير من الطائرات الحربية الحديثة مثل مقاتلات (إف — 35، إف — 15، إف — 16، إف إيه — 18، إف — 4)، إضافة إلى عدد من الطائرات الهجومية غير الأمريكية مثل التورنادو، والمروحيات الأمريكية مثل مروحية "كوبرا إيه إتش — 1".

وتستخدم الصاروخ طائرات الأسطول الأمريكي، إضافة إلى طائرات "إف — 22" الشبحية، وفقا لموقع "إير فورس تكنولوجي" الأمريكي.

#USA #UPI #NEWS broadcast by #EMET_NEWS_PRESS: Navy contracts Raytheon for changes to Sidewinder missiles — Naval Air Systems Command awarded Raytheon with a modified contract for engineering services in support of the AIM-9X Sidewinder missile. https://t.co/8dTAiJCbM8 — Richard Krauss (@emet_news_press) December 28, 2017

ويصل وزن الصاروخ إلى 85 كغم، وطوله 3 أمتار، وقطره 12.7 سم، والمسافة بين طرفي جناحيه 35.3 سم، ووزن الرأس الحربي الذي يحمله يصل إلى 9.3 كغم، ويصل مداه إلى 16 كم.