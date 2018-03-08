مواصفات صاروخ أمريكي تتسلمه الإمارات قريبا (فيديو وصور)

أورد موقع شركة "ريثيون" الأمريكية مواصفات الصوايخ التي سيتم بيعها للإمارات، مشيرا إلى أنها صواريخ قصيرة المدى متعددة المهام تتعقب أهدافها باستخدام الأشعة تحت الحمراء.
The Sidewinder AIM-9X missile can now be used as a ground-to-air missile http://t.co/ekNGJ9V8hX @raytheon #ausdef pic.twitter.com/1xqbPwzyar— Aus Defence Magazine (@austdefence) August 28, 2015
وتتميز الصواريخ الأمريكية بأنها صواريخ متعددة المهام يمكن إطلاقها من الأرض ضد أهداف جوية إضافة إلى كونها صواريخ "جو — جو" تحملها الطائرات الحربية لاستهداف الطائرات المعادية.
وأهم ما يميز تلك الصواريخ هو سهولة استخدامها على عدد كبير من الطائرات الحربية الحديثة مثل مقاتلات (إف — 35، إف — 15، إف — 16، إف إيه — 18، إف — 4)، إضافة إلى عدد من الطائرات الهجومية غير الأمريكية مثل التورنادو، والمروحيات الأمريكية مثل مروحية "كوبرا إيه إتش — 1".
وتستخدم الصاروخ طائرات الأسطول الأمريكي، إضافة إلى طائرات "إف — 22" الشبحية، وفقا لموقع "إير فورس تكنولوجي" الأمريكي.
#USA #UPI #NEWS broadcast by #EMET_NEWS_PRESS: Navy contracts Raytheon for changes to Sidewinder missiles — Naval Air Systems Command awarded Raytheon with a modified contract for engineering services in support of the AIM-9X Sidewinder missile. https://t.co/8dTAiJCbM8— Richard Krauss (@emet_news_press) December 28, 2017
ويصل وزن الصاروخ إلى 85 كغم، وطوله 3 أمتار، وقطره 12.7 سم، والمسافة بين طرفي جناحيه 35.3 سم، ووزن الرأس الحربي الذي يحمله يصل إلى 9.3 كغم، ويصل مداه إلى 16 كم.
An #F35 used an AIM-9x Sidewinder missile to take down a drone target in first air-to-air "kill" test on July 28. pic.twitter.com/GRHK7fP2xJ— Valerie Insinna (@ValerieInsinna) August 1, 2016
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