رشاش سعته 50 طلقة يسقط أهداف جوية على بعد 1500 متر

تعتمد القوات البحرية على استخدام قوارب الدورية والسفن الصغيرة لتأمين سواحلها، ويتم تسليحها بأسلحة خفيفة ومدافع رشاشة أبرزها مدفع "كيه بي في تي" الروسي.

© AP Photo/ Pu Haiyang "إيه كيه-306"... مدفع روسي يحمي السفن من الطائرات الحربية

ويستخدم المدفع الروسي طلقات عيار 14.5 مم، ويتم تثبيته على قاعدة دوارة تتيح لمستخدمه مرونة كبيرة في مواجهة أهداف صغيرة متحركة بالقرب من المناطق الساحلية، وفقا لموقع " روس أوبرين إكسبورت " الروسي.

ويستطيع المدفع الروسي الاشتباك مع أهداف على بعد ألف متر، كما يمكنه ضرب أهداف جوية تحلق على ارتفاع 1500 متر على نفس المسافة، بطلقات خارقة للدروع.

ويمكن للمدفع الرشاش الروسي ضرب الأهداف المعادية ذات التدريع الخفيف من مسافة ألف متر، ويصل معدل إطلاق النار إلى 450 طلقة في الدقيقة، ويصل وزنه إلى 350 كغم، بينما يكون وزن مخزن الذخيرة فقط 12.5 كغم.

ويصل طول الرشاش إلى 280 سم، وعرضه 86.5 سم، وارتفاعه 150 سم، وسعة مخزن الذخيرة 50 طلقة، ويمكن تشغيله بواسطة فرد واحد، ويمكن استخدامه أيضا على مركبات برية أو يتم تثبيته على الأرض.