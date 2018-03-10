رشاش سعته 50 طلقة يسقط أهداف جوية على بعد 1500 متر

ويستطيع المدفع الروسي الاشتباك مع أهداف على بعد ألف متر، كما يمكنه ضرب أهداف جوية تحلق على ارتفاع 1500 متر على نفس المسافة، بطلقات خارقة للدروع.
ويمكن للمدفع الرشاش الروسي ضرب الأهداف المعادية ذات التدريع الخفيف من مسافة ألف متر، ويصل معدل إطلاق النار إلى 450 طلقة في الدقيقة، ويصل وزنه إلى 350 كغم، بينما يكون وزن مخزن الذخيرة فقط 12.5 كغم.
ويصل طول الرشاش إلى 280 سم، وعرضه 86.5 سم، وارتفاعه 150 سم، وسعة مخزن الذخيرة 50 طلقة، ويمكن تشغيله بواسطة فرد واحد، ويمكن استخدامه أيضا على مركبات برية أو يتم تثبيته على الأرض.
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