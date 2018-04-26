مجلة: هل تهاجم إسرائيل "إس - 300" في سوريا (فيديو وصور)

تهدد إسرائيل بتدمير منظومة "إس - 300"، التي أعلنت روسيا عن إمكانية تسليمها للجيش السوري، لأن تلك الصواريخ يمكنها إسقاط الطائرات الحربية في سماء إسرائيل، التي تدخل في نطاق عملها.

قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، في تقرير لها، أمس الأربعاء 25 أبريل/ نيسان، إنه لا يمكن القول إن إسرائيل لا يجب أن تترقب حصول سوريا على الصواريخ الروسية، مشيرة إلى إمكانية حدوث مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران في سوريا.

وفي يوم 24 أبريل/ نيسان، ذكر تقرير صحيفة " وول ستريت جورنال " الأمريكية أن هناك مخاطر اندلاع صراع واسع في الشرق الأوسط تخوضه إسرائيل ضد إيران و"حزب الله"، خاصة بعد الهجوم على قاعدة "تيفور" العسكرية في 9 أبريل/ نيسان الجاري، التي قتل فيه 7 إيرانيين، مشيرة إلى تحذيرات من رد انتقامي تقوم به إيران.

ولفتت "ناشيونال إنترست" إلى قول وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تصريحات، الثلاثاء الماضي، إن إسرائيل سترد بقوة على سوريا في حال قامت الأخيرة باستخدام منظومة "إس-300" ضد الطائرات الإسرائيلية.

وجاءت تصريحات ليبرمان بعد تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 20 أبريل/ نيسان، أن الهجوم الأمريكي على سوريا لم يترك لروسيا أي عوائق أخلاقية لتزويد دمشق بمنظومة "إس-300".

Israeli lies:

“the IAF has already closely studied the system’s capabilities and flown “against” it in joint exercises with countries that have bought the system from Russia.” https://t.co/Bonbmf6RGe — asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) April 24, 2018

لكن المجلة الأمريكية أشارت إلى تحذيرات مسؤولين روس من أن مهاجمة إسرائيل للمنظومة الدفاعية الروسية بعد حصول سوريا عليها سيكون له تبعات كارثية على إسرائيل.

ونوهت المجلة إلى قول ليبرمان إن "إس — 300" موجودة في سوريا بالفعل، وأنه تم استخدامها لحماية المنشآت الروسية، وأنها لم تستخدم حتى الآن ضد إسرائيل.

ويمكن استخدام صواريخ "إس — 300" من قواعد أرضية ثابتة، أو تحميلها على مركبات متحركة، ويتم تجهيز منظومة "إس — 300" الروسية بـ3 أنواع من الصواريخ يتراوح مداها بين 25 كم، إلى 200 كم، ويمكنها إسقاط أهدافا جوية متحركة بسرعة تتراوح بين 4300 إلى 10 آلاف كم/ ساعة.