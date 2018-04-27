هل انسحبت الهند من مشروع "المقاتلة المشتركة" مع روسيا

أعلن مدير التعاون الدولي والسياسة الإقليمية في شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، فيكتور كلادوف، أن موسكو لم تتلق إخطارا من القيادة الهندية حول خروج نيودلهي من المشروع المشترك لإنشاء طائرة مقاتلة من الجيل الخامس.

أنطاليا — سبوتنيك. وقال كلادوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، خلال المعرض الجوي " أوراسيا للطيران 2018": "لا أستطيع التعليق على تخمينات الصحفيين الأجانب، ويمكن التعليق فقط على تصريحات المسؤولين في الهند، التي لم تصدر عنهم مثل هذه التصريحات".

وحول أسباب التأخر في تنفيذ مشروع "إف جي إف أي"، قال كلادوف: "هناك جدال في القيادة العسكرية العليا في الهند حول مفهوم تطوير القوة الجوية ككل في الهند، ويمكن العمل على مقاتلة خاصة بها أو شراء طائرات جاهزة، وهذا حق سيادي يجب احترامه".

يذكر أن مشروع "إف.جي.إف.أي" يعتبر جزءا من سياسة "صنع في الهند"، التي تنتهجها الحكومة الهندية.

وتقوم شركة "سوخوي" بإنجاز هذا المشروع من الجانب الروسي وشركة "هندوستان أوروناوتيكس ليميتيد" – من الجانب الهندي.

وتعتبر روسيا والهند أكبر دولتين شريكتين في مجال التعاون العسكري التقني، حيث تزيد نسبة الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية والسوفيتية الصنع في الجيش الهندي عن 70 في المئة من إجمالي ما يتسلح به هذا الجيش من الأسلحة والمعدات، وتقوم روسيا سنويا بتوريد أسلحة ومعدات عسكرية إلى الهند بما قيمته 4.5 مليار دولار وأكثر.