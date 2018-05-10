7 معلومات عن "حرب الصواريخ" بين سوريا وإسرائيل

وقالت المجلة في تقرير لها، اليوم الخميس 10 مايو، إن المواجهة الصاروخية الأخيرة تنبئ باندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط.
وأوردت المجلة 5 معلومات عن "حرب الصواريخ" بين سوريا وإسرائيل:
1- أكبر هجوم صاروخي تتعرض له إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية منذ عقود.
2- أعلنت إسرائيل أنها ضربت عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا بالصواريخ.
3- تزعم إسرائيل أن قصف سوريا جاء ردا على تعرض مواقعها في هضبة الجولان لـ20 صاروخا وحملت إيران مسؤولية إطلاقها.
الضربات الجوية الواسعة التي وجهها #جيش_الذفاع ضد عشرات الأهداف الإيرانية داخل #سىويا تعتبر انجازًا ملموسًا الذي يستند الى قدرات جوية واستخبارية عليا pic.twitter.com/g6PUzFPVd4— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 10, 2018
4- نفت إيران مسؤوليتها عن ضرب المواقع الإسرائيلية في الجولان.
5- قالت وسائل إعلام سورية إن الهجوم الإسرائيلي استهدف محطات رادار ومخازن ذخائر في سوريا.
6- يمكن أن يقود تصعيد الحرب الصاروخية إلى مواجهة أوسع تضم إيران وحلفاءها الإقليميين.
7- بدأت الحرب الصاروخية بعد يوم واحد من انسحاب أمريكا من اتفاق إيران النووي.
Iran vs Israel: Missiles, airstrikes and everything else we know as regional rivals face off https://t.co/PH5aXU1i0t pic.twitter.com/Y1kz56iCJC— Newsweek (@Newsweek) May 10, 2018
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