فيديو يرصد انفجار نووي هائل في أمريكا

أجرت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 200 تجربة نووية خلال حقبة الحرب الباردة، ويرصد فيديو، تم الكشف عنه مؤخرا، لحظة انفجار نووي هائل تم توثيقه في ذلك الوقت.

قالت مجلة "ووندر فول إنجينيرنغ" الأمريكية إن فريقا من الباحثين في "مختبر لورانس ليفرمور الوطني" بولاية كاليفورنيا الأمريكية عمل، على مدى السنوات الخمس الماضية، على معالجة الصور ولقاطات الفيديو المتقادمة، التي تم التقاطها في الفترة بين عامي 1945 و1962، للتجارب النووية، والتي أجريت في تلك الفترة، وتمثل جزءا هاما في التاريخ العسكري الأمريكي.

Video Of 250 US Nuclear Tests From Cold War Era Declassified On YouTube https://t.co/KMcBIRN21E #amazing — WonderfulEngineering (@WonderfulEngr) July 19, 2018

ولفتت المجلة إلى أن الجهود، التي قام بها الباحثين في "مختبر لورانس ليفرمور الوطني"، ساهمت في توفير العديد من الفيديوهات الخاصة بالتجارب النووية، التي قام بها الجيش الأمريكي في الماضي.

ويوجد في العالم حوالي 15 ألف قنبلة نووية موزعة في 9 دول، 5 منها فقط تمتلك أكثر من 14 ألف قنبلة، بحسب موقع "أرمز كنترول" الأمريكي، الذي أوضح أن تلك الدول هي الموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، بينما لا تمتلك الدول الأربع الباقية إلا مئات القنابل النووية، لكنها غير موقعة على المعاهدة الدولية الخاصة بمنع الانتشار النووي.

ووفقا للبيانات التي أوردها الموقع، فإن روسيا في مقدمة الدول، التي تمتلك أكبر عدد من القنابل النووية في العالم، ويصل عدد الرؤوس النووية التي تمتلكها إلى 7 آلاف قنبلة نووية، تليها أمريكا، التي تأتي في المرتبة الثانية، بـ6800 قنبلة نووية.



