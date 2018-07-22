كيف يتم إصلاح المركبات العسكرية أثناء الحرب (فيديو وصور)

تتعرض بعض المركبات العسكرية لأعطال متفاوتة أثناء مشاركتها في عمليات عسكرية بمناطق نائية، وهو ما يجعل وجود مركبات متنقلة لإصلاحها أمرا مهم لاستمرارها في القتال أو إخلائها من ساحة المعركة.

قال موقع "ميليتري توداي" الأمريكي إن الجيش الروسي يستخدم مركبات "ريم كي إس" لدعم القوات المحاربة، مشيرا إلى أنها مركبة ضخمة تقدم الدعم الفني وأعمال الصيانة للمركبات الحربية خلال المعارك.

وهي مركبة ثقيلة وزنها 28.7 طن، وطولها 10.74 مترا، وعرضها 2.75 مترا، وارتفاعها 3.95 مترا، ويمكنها جر حمولة يصل وزنها إلى 38 طن.

MAESA*26RI BONUS SEVENeleven POINT REWARD GOLD CLINTON USA*** BARAK OBAMA USA*** KERJA NYATA MERDEKA******6RI 2017-2018- 2019 MAU 1B$USA ENGGAK INI AJA 1 MOBIL TRUK TRONTON BAZ-6306 KORPS*6RI MARINIR MAWAR*6RI MADE IN USA*** IBU NEGARA NICOLA MC LAEN RI*178 2018 MALAM INI TURUN pic.twitter.com/aMaFbRFq4w — Achmad Darjad (@AchmadDarjad) January 12, 2018

والمركبة مسلحة بمدفع رشاش عيار 7.62 مم، وسرعتها 80 كم، ويصل مداها إلى 1000 كم.

وتم تصميم المركبة عام 2008، وكان أول ظهور لها عام 2010، وهي مجهزة برافعة قوة، ويمكنها جر مركبتين بحمولة قصوى تصل إلى 38 طن، إضافة إلى ورشة محمولة تضم أنواع مختلفة من العدد الخاصة بالصيانة، وقطع الغيار والإطارات لاستبدال الأجزاء التالفة من العديد من المركبات ومنها شاحانات كاماز.

Noterar att artilleriförbanden i Kaliningrad har tilldelats lastterrängbil BAZ-6306. pic.twitter.com/TmYxr3DSJL — Observationsplatsen (@oplatsen) September 28, 2017

ويمكن للرافعة المثبة على المركبة أن ترفع حمولة وزنها 8.4 طن بالقرب منها، كما يمكنها رفع حمولة 2.2 طن، على مسافة 6.4 متر، إلى ارتفاع يصل إلى 10.9 مترا.