مقاتلة "إف - 35" تواجه "الشبح" في سماء النرويج (فيديو)

شاركت مقاتلتين من طراز "إف — 22" (الشبح) اليوم الأربعاء، في إجراء محاكاة لاشتباك مع طائرتين من أسطول النرويج الجوي من طراز "إف — 35" في سماء النرويج، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لقيادة القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا على "تويتر".
We. Are. NATO. U.S. Air Force F-22s and Royal Norwegian Air Force F-35s conducted training ops over Norwegian airspace together today for the 1st time ever! #SovereignSkies #NATO @Luftforsvaret @TeamTyndall @Spangdahlem_AB @RAFMildenhall @usembassyoslo @US_EUCOM @NATO pic.twitter.com/8BjK7KunjX— USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEPA) August 15, 2018
وتوجد 13 طائرة أمريكية في أوروبا لإجراء سلسلة من عمليات الانتشار قصيرة المدى في دول اليونان وبولندا بالإضافة إلى مهام تدريبية أخرى مقررة في أماكن غير معلن عنها في الأيام المقبلة.
ونقلت "رويترز" عن الكولونيل ليزلي هوك، من مقر القوات الجوية الأمريكية في أوروبا، إن الانتشار النرويجي استمر يوما واحدا لكنه سيرسي قاعدة للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" لتعزيز قدراتها الحربية في هذا المجال، مشيرا إلى أن الانتشار الأمريكي يمثل جزءا من جهود واشنطن الأمريكية لطمأنة الحلفاء الأوروبيين.
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