مقاتلة "إف - 35" تواجه "الشبح" في سماء النرويج (فيديو)

أجرت طائرتان حربيتان أمريكيتان تدريبا مشتركا مع طائرتين نرويجيتين طراز "إف - 35"، في إطار تدريبات تهدف إلى تعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي وزيادة كفاءته العسكرية.

شاركت مقاتلتين من طراز "إف — 22" (الشبح) اليوم الأربعاء، في إجراء محاكاة لاشتباك مع طائرتين من أسطول النرويج الجوي من طراز "إف — 35" في سماء النرويج، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لقيادة القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا على "تويتر".

وتوجد 13 طائرة أمريكية في أوروبا لإجراء سلسلة من عمليات الانتشار قصيرة المدى في دول اليونان وبولندا بالإضافة إلى مهام تدريبية أخرى مقررة في أماكن غير معلن عنها في الأيام المقبلة.

ونقلت "رويترز" عن الكولونيل ليزلي هوك، من مقر القوات الجوية الأمريكية في أوروبا، إن الانتشار النرويجي استمر يوما واحدا لكنه سيرسي قاعدة للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" لتعزيز قدراتها الحربية في هذا المجال، مشيرا إلى أن الانتشار الأمريكي يمثل جزءا من جهود واشنطن الأمريكية لطمأنة الحلفاء الأوروبيين.