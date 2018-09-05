أخطر ما يميز صواريخ "كورنيت" الروسية (فيديو وصور)

تعد الصواريخ ذاتية التوجيه المضادة للدبابات، واحدة من أخطر الأسلحة، التي تمثل خطرا مميتا يهدد الدبابات في حروب المستقبل.

أورد موقع "روس أوبرين إكسبورت" الروسي مواصفات صواريخ "كورنيت إيه إم" المضادة للدبابات، مشيرا إلى أنها مصممة للعمل في جميع الظروف الجوية، وفي ضوء النهار وساعات الليل.

ولفت الموقع إلى أن "كورنيت إيه إم" هي صواريخ بعيدة المدى ذاتية التوجيه، يمكنها تحدى ظروف التشويش الإلكتروني، في ساحات القتال.

ويوجد من هذا النوع طرازان أحدهما يمكن تثبيته على المركبات العسكرية، والآخر محمول على الكتف يمكن استخدامه بواسطة الجنود.

ويتميز الطرازان بامتلاك نظام توجيه دقيق يمكنه إصابة أهداف على مسافة 10 كيلومترات نهارا، وعلى مسافة 8 كيلومترات ليلا.

China unveils new multi-purpose missile system that looks similar to Russian Kornet-EMhttps://t.co/O9TrjTK9ca pic.twitter.com/QIUp1ezFPH — Defence blog (@Defence_blog) November 9, 2016

ويمتلك الصاروخ نوعين من الرؤوس الحربية شديدة الانفجار، إضافة إلى رؤوس حرارية، يتراوح مداها بين 150 متر إلى 10 كم، ويمكنها اختراق تدريع يتراوح سمكه بين 110 و130 سم.

Algerian Army Tigr-M Armoured Vehicle with Kornet-EM ATGM mounted later #Tula 10.2016

(c) Ladiskav Karpov / https://t.co/QE2euTuhaS pic.twitter.com/Q4FlvLolGU — Hammer Head (@KitadicaCool) June 1, 2017

ويمكن إطلاق قذيفتين من الصاروخ في وقت واحد، وهو ما يسمح باستخدام تلك الصواريخ في تنفيذ تكتيك عسكري جديد يطلق عليه "الضربة المزدوجة".