خبير أمريكي: "إس-300" ستنهي عهد الضربات الإسرائيلية لسوريا

تستطيع منظومة الدفاع الصاروخية "إس-300" التي أرسلتها روسيا إلى سوريا، إيقاف العمليات الجوية للطيران الإسرائيلي في سوريا، كما يمكنها تدمير الطائرات الأمريكية، بهذه الكلمات تحدث الموظف السابق في وزارة الخارجية الأمريكية والباحث في معهد هدسون، مايكل بيرجينت، في محاضرة ألقاها بواشنطن.

قال بيرجينت: "إن إسرائيل تسعى لتدمير أي بنية تحتية يسعى سليماني لبنائها في سوريا"، وأضاف الدبلوماسي السابق، بأن سوريا لن تتوانى عن استخدام المنظومة ضد إسرائيل، وسترد روسيا قائلة: "هذه ليست لنا".

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وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن في وقت سابق، عن تسليم سوريا لمنظومة "إس-300" وغيرها من المعدات العسكرية لتعزيز أمن الجيش الروسي.

وأعلن شويغو عن رغبة روسيا بزيادة الدعم العسكري لسوريا لتعزيز الحماية الأمنية لجنودها المتواجدين هناك، وبخاصة بعد حادث تحطم طائرة "إيل-20" الروسية والتي حملت فيها روسيا المسؤولية على إسرائيل.

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من جهته قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس 4 تشرين الأول/أكتوبر، إن خطوات أخرى تحدث عنها وزير الدفاع الروسي ستتبع تسليم منظومة "إس-300" إلى سوريا.

وأشار فيرشينين إلى أن "إس-300" ستوفر مستوى نوعيا جديدا من الدفاع الجوي لسوريا، قائلا: "بالفعل، تم تسليم منظومات الدفاع الجوي "إس-300"، التي ستوفر مستوى نوعيا جديدا من الدفاع الجوي، وأؤكد على الدفاع.

وسيتم اتخاذ المزيد من الخطوات، التي تحدث عنها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو".