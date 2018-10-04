خبير أمريكي: "إس-300" ستنهي عهد الضربات الإسرائيلية لسوريا

قال بيرجينت: "إن إسرائيل تسعى لتدمير أي بنية تحتية يسعى سليماني لبنائها في سوريا"، وأضاف الدبلوماسي السابق، بأن سوريا لن تتوانى عن استخدام المنظومة ضد إسرائيل، وسترد روسيا قائلة: "هذه ليست لنا".
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن في وقت سابق، عن تسليم سوريا لمنظومة "إس-300" وغيرها من المعدات العسكرية لتعزيز أمن الجيش الروسي.
وأعلن شويغو عن رغبة روسيا بزيادة الدعم العسكري لسوريا لتعزيز الحماية الأمنية لجنودها المتواجدين هناك، وبخاصة بعد حادث تحطم طائرة "إيل-20" الروسية والتي حملت فيها روسيا المسؤولية على إسرائيل.
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من جهته قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس 4 تشرين الأول/أكتوبر، إن خطوات أخرى تحدث عنها وزير الدفاع الروسي ستتبع تسليم منظومة "إس-300" إلى سوريا.
وأشار فيرشينين إلى أن "إس-300" ستوفر مستوى نوعيا جديدا من الدفاع الجوي لسوريا، قائلا: "بالفعل، تم تسليم منظومات الدفاع الجوي "إس-300"، التي ستوفر مستوى نوعيا جديدا من الدفاع الجوي، وأؤكد على الدفاع.
وسيتم اتخاذ المزيد من الخطوات، التي تحدث عنها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو".
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