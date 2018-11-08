وضع "إس-300" السورية في حالة التأهب القتالي

أكمل المتخصصون الروس تحديث منظومة الدفاع الجوي "إس-300" التي تم تسليمها إلى سوريا إلى النسخة المصدرة "إس-300بي إم أو-2" (فافوريت).

وقال مصدر لوكالات روسية إن الكتائب الثلاث من "إس-300 بي أم أو-2" في حالة التأهب القتالي، بقي فقط استكمال تدريب العسكريين السوريين على المعدات.

© Sputnik . Pavel Lisitsyn الولايات المتحدة قلقة من منظومة "إس-300" في سوريا

وقال المصدر إنه تم كتابة رموز وترددات سورية في أنظمة الدفاع الجوي السورية بدل الرموز والترددات الروسية.

ومنظومات "إس-300" السورية كانت في خدمة الجيش الروسي سابقا، وحلت محلها "إس-400"، وخضعت لعمليات إصلاح وترميم.

وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في وقت سابق، أنه تم إرسال منظومة الدفاع الجوي "إس-300" ونظام التحكم الآلي والتحكم بالدفاع الجوي "بوليانا دي-4".

"بوليانا-دي4" نظام تحكم آلي بالعمليات القتالية للواء الصواريخ الذي يشمل أنظمة الدفاع الجوي "إس-300في" و"بوك".