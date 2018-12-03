روسيا تعرض 300 سلاح جديد في المعرض العسكري في مصر

عرضت روسيا حوالي 300 نموذج من الأسلحة الحديثة والمعدات العسكرية في معرض " EDEX-2018" الذي أقيم في القاهرة، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لشركة "روس أوبرون إكسبورت".

وقالت الشركة: "عرضنا حوالي 300 نموذج من الأسلحة الحديثة والمعدات العسكرية في المعرض العسكري التقني الدولي EDEX-2018".

ويوجد في القسم الروسي من المعرض منتجات من 11 شركة ضخمة مصنعة للأسلحة والمعدات العسكرية لجميع أنواع القوات المسلحة.

ومن بين المعروضات نماذج للمروحية الهجومية "كا-52" و"ياك-130" و"سو-35" و"ميغ-29أم/أم2" ومروحيات "مي-17" و"مي-28إن إيه" و"مي-35" و"مي-26" وغيرها.

ومن المقرر أيضا عرض منظومات الدفاع الجوي "إس-400" (تريومف) و"تور-أم2إيه" و"بوك-أم2 أيه" و"بانتسير-إس1" و"إيغلا-إس" و"فيربا".

ومن المعدات العسكرية دبابة "تي-90 أم أس" و"بي أم بي-3" ومركبة دعم الدبابات "تيرميناتور" و"بي تي إر-82أ" والمنظومة المضادة للدبابات "خاريزانتيما-إس" و"كورنيت-أيه".

ويجري العرض من 3 إلى 5 ديسمبر كانون الأول. وحضر وفد معرض EDEX المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2018" الذي عقد في روسيا.