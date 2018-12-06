أحدث سفينة "شبح" روسية تصل إلى القرم

تعزز المجموعة البحرية الروسية القوية في شبه جزيرة القرم بالسفن الحربية "دميتري روغاتشيوف" التي مازالت تخضع لاختبارات الدولة، وسفينة الدورية من مشروع 22160 "فاسيلي بيكوف".

ووصلت سفينة "دميتري روغاتشيوف"، يوم الثلاثاء، إلى سيفاستوبل وقبل هذا كانت في نوفوروسيسك، وفقا لموقع in24.org.

وتم تطوير سفن هذا المشروع في مصنع "بي كي بي" الشمالي، ويجري بناؤها في مصنع زيلينودولسك "غوركي". وتم استخدام ما يسمى بالمبدأ النمطي في التصميم، أي عندما يمكن إزالة جزء من الأسلحة واستبداله بأخرى، بالإضافة إلى تقنيات التخفي.

والسفينة مزودة بمدفعية AK-176MA و8 منظومات دفاع جوي "ايغلا" ويوجد ساحة لمروحية "كا-29" و"كا-52ك".