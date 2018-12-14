قاتلات الدبابات...تزويد "بي إم بي-3" و"تي-15" بمنظومة "أتاكا"

يزداد الطلب على منظومة "أتاكا" الحديثة المضادة للدبابات من قبل المطورين والمصنعين للمركبات المدرعة.

وكانت هذه المنظومة تستخدم فقط في "قاتلات الدبابات"- المدرعات القتالية 9بي149 أم "شتورم-إس أم" وكذلك في "بي أم بي" و"بي أم بي تي-72". والآن يمكن رؤيتها على نماذج أخرى من المعدات، وفقا لروسيسكايا غازيتا.

© Sputnik . Anton Denisov أقوى 7 مدرعات في العالم (فيديو وصور)

على سبيل المثال، تم عرض نماذج من "بي أم بي-3أم" فيها منصات إطلاق صواريخ 9أم120-1 في المنتدى العسكري الدولي "آرميا-2017"، لأول مرة. وهذه الصواريخ الأسرع من الصوت عيار 130 ملم والقذائف الموجهة بالليزر تصل إلى أهداف على مسافة 6000 متر، وهي مجهزة بوحدات قتالية مترادفة قادرة على اختراق 800 ملم من الدروع خلف الحماية الديناميكية. كما فيها روؤس حربية مختلفة شديدة الانفجار. وأثارت المدرعة القتالية المتطورة اهتماما كبيرا بين الخبراء الروس والأجانب.

وكما تم عرض نسخة جديدة من مركبات المشاة "تي-15" على منصة "أرماتا" في منتدى "آرميا-2018". وتم تجهيز الوحدة القتالية الجديدة بمدفعية آلية من عيار 57 ملم ومنظومتين "أتاكا".

بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام هذه المنظومات على ناقلات الأفراد المدرعة BTR-82A والنسخ تحديثها المحدثة "بي تي إر-87".

حاليا، هذه النظم المضادة للدبابات تستمر في التحسن. سيصبح مداها أبعد، كما يزيد السمك القادرة على اختراقه. بفضل هذا، ستتمكن المدرعات الروسية من تدمير الدبابات الأجنبية الحديثة.