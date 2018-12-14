الحكومة الهولندية تنوي شراء طائرات مقاتلة من طراز "إف-35"

أمستردام —سبوتنيك. أفادت وكالة الأنباء الهولندية "دي تيلغراف"، اليوم الجمعة، أن "هولندا تريد شراء طائرات مقاتلة إضافية من طراز إف 35 وتعد هذه واحدة من الخطط التي على الحكومة اتباعها لرفع ميزانية الدفاع إلى معيار الناتو المطلوب".
وتابع الخبر "وقالت وزيرة الدفاع أنك بايفيلد محذرة أن أوروبا الآن أصبحت معرضة للخطر والتهديدات، لذلك من الضروري تقاسم الأعباء بين الدول بشكل متوازن. ولذلك سنزيد استثمارنا الدفاعي لتعزيز قواتنا المسلحة. حتى نتمكن من الاستجابة للنزاعات بشكل أسرع وأفضل".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب الدول الأعضاء وحلفاء الناتو في قمة حلف شمال الأطلسي في شهر يوليو/ تموز الماضي بزيادة الاستثمار في الدفاع، نظرا لأن واشنطن تدفع 2 بالمئة في الدفاع مع الناتو. وقام الحلفاء بالعمل على تحسين وزيادة الاستثمار الدفاعي.
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