الحكومة الهولندية تنوي شراء طائرات مقاتلة من طراز "إف-35"

أكدت وزيرة الدفاع الهولندية، أنك بايفيلد، على عزم هولندا شراء طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" وذلك كخطوة لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 2 في المئة، حيث لا تزال النسبة في الميزانية الدفاعية في هولندا تشكل 1.17 في المئة فقط.

أمستردام —سبوتنيك. أفادت وكالة الأنباء الهولندية "دي تيلغراف"، اليوم الجمعة، أن "هولندا تريد شراء طائرات مقاتلة إضافية من طراز إف 35 وتعد هذه واحدة من الخطط التي على الحكومة اتباعها لرفع ميزانية الدفاع إلى معيار الناتو المطلوب".

© AP Photo / Peter Dejong نسخة طبق الأصل لسفينة نوح في هولندا (صور)

وأضاف الخبر، "ألزمت هولندا نفسها بوضعها 2 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي. والآن هذه النسبة لا تزال 1.17 في المئة. وزيرة الدفاع أنك تفكر في شراء 15 طائرة إضافية، والتي ينبغي أن تكون سرب إضافي".

وتابع الخبر "وقالت وزيرة الدفاع أنك بايفيلد محذرة أن أوروبا الآن أصبحت معرضة للخطر والتهديدات، لذلك من الضروري تقاسم الأعباء بين الدول بشكل متوازن. ولذلك سنزيد استثمارنا الدفاعي لتعزيز قواتنا المسلحة. حتى نتمكن من الاستجابة للنزاعات بشكل أسرع وأفضل".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب الدول الأعضاء وحلفاء الناتو في قمة حلف شمال الأطلسي في شهر يوليو/ تموز الماضي بزيادة الاستثمار في الدفاع، نظرا لأن واشنطن تدفع 2 بالمئة في الدفاع مع الناتو. وقام الحلفاء بالعمل على تحسين وزيادة الاستثمار الدفاعي.