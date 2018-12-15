روسيا تطور غواصات من الجيل الخامس

أعلن القائد العام للقوات البحرية الأميرال فلاديمير كوروليف في كلمة ترحيب بالمشاركين في مؤتمر علمي- تاريخي مكرس للذكرى الستين لإنشاء الأسطول النووري الروسي، وكان المؤتمر في سيفيرودفينسك، أن العلماء والمصممين وبناة السفن قد قطعوا خلال 60 عاما طريقا فريد من نوعه وحافظوا على أفضل التقاليد في بناء السفن البحرية.

ووفقا له، إن كل هذه التطورات تسمح ببناء غواصات من الجيل الرابع وتطوير غواصات نووية من الجيل الخامس.

وسيكون أساس القوات الاستراتيجية البحرية في المستقبل القريب غواصات استراتيجية صاروخية من الجيل الجديد. سيكون لديها خصائص الهجوم والدفاع، وسوف تكون قادرة على حل المهام المعقدة في أي منطقة من المحيطات. ومن أجل زيادة القدرات القتالية في الوقت الحاضر ، يتم تحديث الطرادات الغواصة النووية المسلحة بالصواريخ المجنحة والغواصات متعددة الأغراض الموجودة حاليا في الخدمة.